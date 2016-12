A murit Victorian Păștilă, un renumit doctor constănţean!

14:52:06 / 19 August 2016

CONDOLEANTE

Il cunosc pe distinsul Doctor Victorian Pastila cu circa 35-40 de ani in urma, s-au mai precis de cand a fost repartizat si functionaat la inceput ca MEDIC STAGIAR in cadrul Circumscriptiei Sanitar Umane din Comuna Poarta- Alba , unde a lucrat pana cand a fost promovat la InspectoratulSanitar al Judetului Constanta,. L-am cunoscut ca un mare- OM-. un deosebit personaj Medical cu o inalta pregatire tehnica si profesionala, un om de mare omenie care sarea in ajutorul oricarui om aflat in suferinta,. A fost un OM cu DEMNITATE ,ONOARE si INTELEPCIUNE RARA,. Regret foarte mult trecetrea in nefiinta la o varsta inca tanara, si , transmit pe aceasta cale si asemenea conditii de mare tristete, familiei sale ;CONDOLIANTE SI GANDURI PLINE DE PIOSENIE, VENERATIE rugand pe BUNUL DUMNEZEU sa-l odihneasca in liniste si pace in mijlocul florilor di raiul divin ,. DUMNEZEU SA-L IERTE !!!!