A “mutilat” maşina ecarisajului în apărarea maidanezilor

07:56:25 / 19 Martie 2014

Fara ciini pe strazi

Cel mai important lucru in problema asta e sa dispara ciini de pe strazi.Sunt atitea motive stiintifice si morale, de civilizatie minima incit nu are rost sa mai discutam despre ele.Problema de fapt incredibil, o reprezinta anumiti oameni care nu reusesc sa-si revina din euforia mistica " mi-a dat D-zeu sarcina sa apar fiintele nevinovate".Problema e atit de serioasa incit cred ca trebuie discutat in guvern si emisa de urgenta o ordonanta cu pedepse sau masuri punitive impotriva celor care saboteaza sanatatea publica.Rapid de tot.