A născut acasă un copil perfect sănătos

Statisticile arată că 25% din femeile nordice preferă să nască acasă, iar 15% din britanice recurg la această metodă deoarece o consideră “la modă”. Medicii spun, însă, că în România, naşterea la domiciliu nu este cea mai indicată metodă. “Este periculos să recurgem la această metodă de naştere, pentru că sistemul sanitar nu este, încă, pregătit. Cadrele medicale trebuie să fie instruite să urmărească gravidele la domiciliu, atît înainte de naştere, cît şi după. De asemenea, este nevoie ca medicii şi asistentele să fie pregătiţi ca în cazul în care naşterea de la domiciliu nu decurge perfect, să ducă pacienta la o clinică şi să o îngrijească acolo. În general, ştim cum începe o naştere, însă nu ştim întotdeauna cum o să se termine”, a declarat Mohamed Zaher, medic specialist ginecolog în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. Totuşi, conform cadrelor medicale, în cel mai scurt timp se va putea naşte la domiciliu şi în ţara noastră. Pînă atunci, însă, pacientele care nasc acasă rămîn femeile din zone îndepărtate ale regiuniilor, unde ambulanţele ajung cu greu.

La Spitalul Clinic Judeţean a ajuns, marţi, o femeie din Runcu, comuna Pantelimon, care a născut acasă. “Făceam treabă în curte şi mi-am dat seama că o să nasc. M-am dus la cumnatul meu acasă şi l-am rugat să cheme ambulanţa, însă pînă a venit, am născut. A fost o naştere uşoară, nici nu mi-am dat seama că nasc. Copilul a ieşit aproape singur, fără să fie nevoie să împing. Cuscra mea a tăiat cordonul ombilical cu un cuţit”, a spus Norica Buhai, de 29 de ani. Femeia a născut un băieţel de 3,500 kg, care este perfect sănătos. Tînăra mamă a spus că nu este pentru prima dată cînd naşte acasă. “Am patru copii şi am mai născut odată acasă, singură. Nu mi-a fost frică, pentru că naşterea este ceva natural şi ştiam că nu o să păţesc nimic. Toţi copiii mei sînt sănătoşi şi s-au dezvoltat normal. Nu am mers la ginecolog niciodată pînă acum”, a spus Norica Buhai. Medicii spun că atît mama, cît şi bebeluşul sînt sănătoşi, dar că va fi nevoie să mai stea cîteva zile în spital pentru a nu se infecta locul unde a fost tăiat, în mod empiric, cordonul ombilical.