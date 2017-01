A născut cel de- al zecelea copil la 42 de ani

Deşi asistă zilnic la numeroase naşteri, medicii din Clinica de Obstetrică Ginecologie au avut de tratat, ieri, un caz mai rar întîlnit. O femeie de 42 de ani, din Pantelimonul de Sus, a dat naştere celui de-al zecelea copil. “Am cinci băieţi şi acum, după ce s-a născut bebeluşul, cinci fete. A fost greu să duc sarcina la capăt, dar nu am avut bani să fac un avort. Copiii se fac mari repede şi aşa cum i-am crescut şi pe ceilalţi, aşa va creşte şi asta mică. Din păcate, nici eu, nici soţul meu nu avem serviciu şi ne este greu, dar nu ne plîngem. Sîntem de la ţară şi mai muncim pe la unul sau altul cu ziua, se adună şi alocaţiile copiilor şi ne ducem traiul”, a povestit Emilia Bacrău. Cel mai mare dintre copiii familiei Bacrău are 22 de ani, iar cel mai mic, o zi. Între aceştia sînt copiii care de abia au împlinit vîrsta majoratului şi cei care de abia au început grădiniţa sau clasa I. “Avem copii care merg la grădiniţă, alţii care merg la şcoala generală, unii care sînt la profesională şi alţii care muncesc pe unde apucă. Am făcut tot posibilul să îi trimitem să înveţe carte. Nu e uşor să creşti atîţia copii, dar dacă a rămas însărcinată soţia mea, nu am avut ce să mai facem”, a adăugat Florin Bacrău. Medicii spun că nu se confruntă prea des cu aceste cazuri şi că stau de vorbă cu pacientele pentru a le explica ce fel de metode pot utiliza pentru a nu mai rămîne însărcinate. “O astfel de sarcină este destul de riscantă. Se ştie că vîrsta creşte riscul fetal, iar numărul mare de naşteri poate dăuna organismului. Ar trebui să facem mai multă consiliere prenatală”, a declarat şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie, prof.univ.dr. Vlad Tica.

Medicii din această clinică împreună cu asistentele sociale din spital oferă sterilete şi anticoncepţionale gratuit. Cadrele medicale povestesc însă că, în ciuda acestor facilităţi, foarte multe dintre femeile care nasc mulţi copii şi sînt lipsite de resurse materiale ascultă explicaţiile medicilor, promit că vor apela la diferite metode de contracepţie, dar nu se mai întorc ca să intre în posesia acestora. “Mi-a explicat medicul că îmi poate monta, gratuit, un sterilet. A spus că trebuie să mă întorc peste cîteva săptămîni, dar nu ştiu dacă voi avea bani să vin din nou aici. Voi fi ocupată cu fetiţa şi o să văd ce pot face”, a spus mame celor zece copii.