A născut în ambulanţă

Medicii de la Ambulaţă s-au transformat, în noaptea de duminică spre luni, în moaşe, pentru că o tînără a născut chiar în autosanitară. Cătălina Mircea are 36 de ani, este din Casimcea şi ştia că ar trebui să nască pe 20 decembrie, însă copilul s-a grăbit să vină pe lume. “Au început durerile şi am chemat ambulanţa. În drum spre Constanţa, mi s-a rupt apa şi cînd eram pe la Techirghiol, am născut. Moaşe mi-au fost soţul şi medicul de pe ambulanţă. A fost destul de dureros, am fost şi speriată, însă am născut repede. Cînd am ajuns la spital, asistentele au luat repede copilul ca să îl consulte şi au constatat că este sănătos”, a spus Cătălina Mircea. Băieţelul născut în ambulanţă are 2,500 kg, iar mama spune că îl va boteza Cătălin Ştefan. Femeia povesteşte că s-a temut pentru viaţa copilului, dar că medicul de pe ambulanţă a ajutat-o foarte mult, reuşind să o calmeze. “Nu sînt la prima naştere. Mai am un băieţel de 12 ani, dar pe el l-am născut la spital. Ambulanţa înainta cu greu din cauza zăpezii şi nu am avut cum să mai aştept pînă la Constanţa. Eram tare speriată ca cel mic să nu răcească sau să nu păţească ceva. Acum, abia aştept să plec acasă”, a povestit Cătălina Mircea.