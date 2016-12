A noua victorie consecutivă pentru CVM Tomis

„Galopul de sănătate” care se anunța în Sala Sporturilor din Constanța, la duelul dintre polii clasamentului, Club Volei Municipal Tomis și Steaua București, a fost până la urmă o încleștare care a durat circa o oră și 50 de minute, încheiată cu scorul de 3:1 (25:18, 25:19, 27:29, 25:14) în favoarea gazdelor. Partida a contat pentru etapa a 9-a din Divizia A1 la volei masculin și a adus un succes scontat al liderului, care și-a mai trecut trei puncte în cont după a noua victorie consecutivă. O victorie obținută mai greu decât se aștepta echipa constănțeană, care a abordat întâlnirea fără Andrei Spînu și Bojan Janic (primul nici nu s-a încălzit), odihniți pentru meciurile următoare, dar și fără Dragoș Pavel, care este accidentat. Cu Adrian Aciobăniței aflat în premieră în postura de titular și folosit de antrenorul Martin Stoev pentru prima oară pe toată durata unui meci din primul eșalon al voleiului masculin românesc și cu Andrei Stoian în locul lui Andrey Zhekov de la 11:4 în setul al doilea, campionii au etalat același joc sigur cu care ne-au obișnuit și au făcut diferența cu serviciul și blocajul.

ULTIMA CLASATĂ A CÂȘTIGAT UN SET LA CONSTANȚA!

După două seturi adjudecate fără a forța prea mult, gazdele au crezut că meciul este încheiat, dar oaspeții nu s-au predat! Cu mulți jucători experimentați în formula de start, unii dintre ei foști internaționali, Steaua a renăscut în setul al treilea, pe care l-a început excelent: 4:0, 6:1, 9:2, 11:3. Practic, bucureștenii au folosit aceleași arme ale Tomisului, serviciul și blocajul, „presărând” puțină sare și piper peste un meci care devenise anost... La 15:6 pentru oaspeți, văzând că gluma se îngroașă, Stoev l-a retrimis pe Zhekov la coordonare, însă cursa de urmărire a început abia la 21:12. Tomis a recuperat până la 21:17 chiar pe serviciul bulgarului, apoi, de la 20:24, a restabilit egalitatea! Steaua a trecut din nou în față și a încheiat setul cu un as al lui Carpen, valorificând a opta minge de set de care a beneficiat.

Actul al patrulea a început la fel ca precedentul, cu echipa lui Dudaș hrănindu-se din adrenalina setului câștigat. Pe serviciul lui Borcoș, Steaua s-a detașat la 7:1, profitând de execuțiile simple ratate de gazde, care păreau să-și fi pierdut puțin încrederea. La 7:2 a intrat la serviciu centrul Andrei Laza, care a dat drumul la „artileria grea” și Tomis a renăscut! În aplauzele ritmate ale publicului, Laza a servit excelent, iar cei din linia întâi, Stancu, Simeonov și Petkov, au finalizat cu blocaje sau cu atacuri simple, astfel că scorul a devenit 12:7 pentru constănțeni. Steaua a revenit la un singur punct, 12:11, dar nu a avut forță pentru mai mult. CVM Tomis s-a distanțat pe serviciul lui Stancu, intrat la 16:13 și ieșit la 24:13, după ce a reușit și patru ași!

Au evoluat formațiile - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Zhekov 7p - Simeonov 18p (4 blocaje), Stancu 15p (4 ași, 5 blocaje), Laza 7p, Petkov 19p (5 blocaje), Aciobăniței 12p (3 blocaje) și Rosic - libero (au mai jucat Tănăsescu, Stoian și Vologa); Steaua (antrenori Mircea Dudaș și Silviu Oancea): Toboși 3p (3 ași) - Crăciun 23p (3 blocaje), Carpen 5p, Stoenete 2p, Ciortea 10p, Drăghici 8p și C. Tofan - libero (au mai jucat F. Constantin, Grigoraș 2p, Borcoș 8p și Cătălin Miron).

DECLARAȚII DUPĂ MECI

„Ne așteptam că această partidă poate să meargă așa, după meciul de joi, unul foarte important, în care consumul fizic și cel psihic au fost foarte mari. Am început foarte bine, dar a urmat o cădere poate puțin normală, după două seturi câștigate destul de lejer. Puteam să învingem mai clar, dar în cele din urmă importante sunt cele trei puncte și faptul că am putut utiliza mai multe module de echipă”, a declarat Sergiu Stancu, eroul finalului de meci. „Nu mi-a plăcut cum au evoluat unii jucători, ca Stoian și Aciobăniței, care în astfel de partide trebuiau să ajute titularii să aibă momente de respiro, după mai multe jocuri grele în campionat și în Liga Campionilor. Când intri pe teren și te crezi mare campion, iată că putem pierde set în fața Stelei, ultima clasată. În lot avem 12 jucători și trebuie ca toți 12 să evolueze la nivel înalt atunci când este nevoie”, a afirmat antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev. „Am avut momente de joc bun chiar și în primele două seturi, pe care le-am pierdut la diferență destul de mare. Am câștigat un set, poate și pe fondul oboselii gazdelor după victoria de joi, pentru care țin să felicit clubul din Constanța”, a spus antrenorul principal al Stelei, Mircea Dudaș.

Celelalte rezultate din etapa a 9-a: CSM Bucureşti - Explorări Baia Mare 3:2 (25:19, 18:25, 25:21, 24:26, 15:13); VCM Piatra Neamţ - Unirea Dej 3:2 (25:14, 23:25, 15:25, 27:25, 15:9); Arcada Galați - Dinamo Bucureşti 0:3 (23:25, 19:25, 19:25); Phoenix Şimleu Silvaniei - CSVM Zalău 1:3 (19:25, 19:25, 25:23, 13:25); Banatul Caransebeș - SCM U. Craiova 1:3 (25:22, 21:25, 22:25, 21:25).

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 26p (setaveraj 27:5); 2. CSVM Zalău 23p (24:7); 3. Dinamo Bucureşti 21p (23:9); 4. SCM U. Craiova 19p (23:13); 5. CSM Bucureşti 15p (21:15); 6. Arcada Galaţi 11p (16:20); 7. VCM Piatra Neamţ 10p (14:20); 8. Explorări Baia Mare 10p (13:21); 9. Unirea Dej 9p (12:21); 10. Banatul Caransebeș 7p (12:23); 11. Phoenix Șimleu 7p (10:22); 12. Steaua Bucureşti 4p (6:25).

SPONSORI CVM TOMIS

Conpress Group, Polaris M Holding, Primăria şi Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Zip Escort, Telegraf, Pozimed, Brick, Lakeview, Transport Trade Services, Aqua Carpatica, Verasig, Telegraf Advertising, KLD, Superbet, Neptun TV, Expertissa Constanţa, Restaurant Temple, Hotel Flora