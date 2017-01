A o suta promoție de mirciști a spus „prezent” pentru ultima dată

Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) a trăit vineri un moment important pentru liceul cu tradiție în orașul Constanța. ”Ziua de astăzi (vineri - n.r.) are o semnificație de o mare valoare istorică și emoțională pentru liceul nostru. În 1915, finalizau studiile primii liceeni mirciști, care au studiat între 1911 - 1915. Cronologic, avem de-a face cu cea de-a 100-a promoție, care termină astăzi sub alte auspicii, într-o altă lume”, a spus directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară. Dacă, acum 100 de ani, primii absolvenți mirciști terminau liceul în timpul Primului Război Mondial, elevii de astăzi termină într-o societate în care comunicarea se face în timp real în orice colț al lumii, existând multe oportunități pentru liceeni. Cea de-a o suta promoție de absolvenți ai Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” s-a despărțit vineri oficial de profesori, colegi și de școala în care au trăit cei mai frumoși patru ani din viață. Cu emoție și cu lacrimi sau, dimpotrivă, cu optimism și încredere în viitor, 210 de absolvenți de la șapte clase ale CNMB și-au luat rămas bun de la cei care i-au format în ultimii patru ani. ”Este un moment emoționant și mă gândesc că toate clipele frumoase petrecute la ”Mircea” se încheie și vor rămâne doar amintirile. Voi avea mereu prieteniile frumoase pe care le-am legat cu profesorii și colegii. Îmi pare rău că se termină, dar avem în față o nouă etapă a vieții. Eu voi pleca în Anglia la studii, din toamnă”, a povestit Alina, una dintre tinerele absolvente. Nu este singura care va pleca, din toamnă, la studii peste hotare. ”Mulți dintre elevii noștri au primit acceptul unor mari și importante universități din lume, precum Cambridge, Oxford, Harvard și multe altele”, a precizat prof. Vasile Nicoară. Deopotrivă emoționat de momentul festiv, directorul a explicat că, deși există regretul despărțirii, se bucură că tinerii au ajuns cu succes în această etapă. ”Mi-aș dori să confirme valorile intelectuale și educaționale pe care le-au primit în familie și în școala noastră, să aducă valori pozitive orașului și familiei, cu care să sperăm la o lume mai bună”, a explicat directorul CNMB. Cum următorul prag în viața absolvenților este examenul de Bacalaureat, directorul le-a urat succes și rezultate cât mai bune. ”Am convingerea că fiecare dintre absolvenții liceului nostru are capacitatea să promoveze Bacalaureatul. Miza notei, sigur, poate să conducă spre tentative de fraudă, dar eu i-am sfătuit să fie corecți, să nu își înceapă viața cu fraude, care îi pot costa foarte mult, care îi dezonorează, mai ales că, dacă se vor prezenta la examen, cu siguranță îl vor promova”, a subliniat prof. Nicoară.