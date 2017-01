A opta activare Blackseafor se încheie la Constanţa

Corveta 264, \"Contraamiral Eustaţiu Sebastian\", cu 102 militari la bord, aflată în misiune în Marea Neagră în cadrul Grupului de Cooperare Navală \"Blackseafor\", nu va mai ajunge în portul georgian Batumi. Din cauza moblizării forţelor armate ruseşti împotriva Georgiei, Gruparea Navală de Cooperare în Marea Neagră, mediatizată sub titulatura de Blackseafor (BSF), este nevoită să îşi modifice programul şi locul de desfăşurare a activităţilor cuprinse în planul iniţial. În mod obişnuit, modul de desfăşurare a acţiunilor Grupării era ales în două zone, una “estică”, ce cuprinde porturi din Ucraina, Rusia şi Georgia, şi una “vestică”, în care sînt cuprinse porturi din România, Bulgaria şi Turcia. Actuala etapă a BSF a început cu ceremonialul de predare a comenzii Grupării către Ucraina, pe o perioadă de 12 luni, desfăşurat în portul Sevastopol. Urmau vizite în portul rusesc Novorosiisk iar apoi în portul Batumi, din provincia georgiană Adjaria. Din cauza faptului că marea şi teritoriile Rusiei şi Georgiei nu prezintă siguranţă, la propunerea părţii ucrainene, comanda Grupului Naval de Cooperare în Marea Neagră a decis mutarea navelor din subordine în portul turcesc Eregli. Decizia a fost aprobată unanim de cele şase state membre BSF, marţi seara, moment în care navele au părăsit portul Sevastopol. Trebuie amintit şi faptul că Sevastopolul se află sub o influenţă puternică pro-rusă, iar în aceste zile a fost scena unor manifestaţii anti-NATO şi anti-georgiene. Pentru evitarea oricăror incidente, la bordul unor nave sub pavilion Blackseafor s-au luat măsuri preventive şi s-au evitat deplasările în afara orelor de lucru în oraşul ucrainean.

În perioada 4 - 26 august se desfăşoară prima etapă a celei de-a opta activări a acestei misiuni internaţionale. Gruparea, care dispunde de o comandă proprie, care se transmite consecutiv, în ordine alfabetică, fiecărei naţiuni membre a acestui acord multinaţional, acţionează “la chemare” în caz de necesitate sau de două ori pe an, momente în care navele şi echipajele celor şase forţe navale ale ţărilor riverane Mării Negre se antrenează în comun prin operaţii de căutare şi salvare pe mare, asistenţă umanitară, asistenţă umanitară şi de protecţie a mediului înconjurător, vizite de dezvoltare a relaţiilor între parteneri şi orice alt fel de acţiune agreată de toate părţile participante. De asemenea, cu acord unanim, Gruparea poate participa la misiuni sub egida ONU sau OSCE. La activarea curentă a BSF mai participă fregata Oruc Reis (Turcia), nava de comandament şi război electronic Slavutich (Ucraina), corveta Smeli (Bulgaria) şi nava de desant Azov (Federaţia Rusă). Din cauza faptului că Georgia are o flotă militară de dimensiunea unei forţe de poliţie cu doar cîteva nave de patrulare, participarea acesteia la misiunile pe mare a BSF este inexistentă. Dacă însă se ţine cont de aspectul pacificator şi diplomatic al Blackseaforului, putem afirma că Georgia a impresionat prin deciziile şi prestigiul militarilor care au condus Gruparea în anii anteriori. Portul Batumi reprezenta unul dintre cele mai pitoreşti şi mai liniştite locaţii de la Marea Neagră în care se desfăşurau activităţile Blackseafor. În prezent acest port georgian Poti este distrus de bombele ruseşti, iar Batumi-ul are un viitor incert. Acesta era ultimul port înscris în agenda curentă Grupării. Conform ultimelor decizii ale comandantului ucrainean al structurii, în locul portului georgian, a fost ales ca destinaţie de închidere a acestei activări, portul Constanţa.