A opta victorie consecutivă pentru CVM Tomis

CVM Tomis a obţinut sâmbătă, la Cluj, a opta victorie consecutivă în acest campionat, 3:1 cu formaţia locală Universitatea. Cele trei puncte obţinute sub Feleac le permit constănţenilor să egaleze punctajul liderului, Remat Zalău, care nu a reuşit decât un 3:2 în deplasarea de la Craiova. Began şi compania se aşteptau la o replică foarte puternică din partea clujenilor şi exact de asta au avut parte în meciul din sala “Horia Demian”! Gazdele au câştigat primul set, după care oaspeţii s-au instalat la cârma partidei şi n-au mai avut emoţii până la final. „Nu a fost un meci uşor şi asta s-a văzut încă din startul partidei. Echipa din Cluj a fost foarte bine aşezată în teren, s-a mobilizat şi a câştigat meritat primul set. După acest prim set, am văzut ce avem de făcut, ne-am revenit şi am reuşit să ne impunem cu 3:1. Mircea Dudaş ne cunoştea bine, am jucat şi amicale între echipele noastre, dar am găsit soluţiile pentru a întoarce rezultatul”, a declarat Radu Began, căpitanul Tomisului, referindu-se la antrenorul principal al clujenilor, Mircea Dudaş, fost antrenor la CVM Tomis Constanţa în ultimele trei sezoane. „Mă bucur că suntem în obiectiv, acela de a câştiga toate meciurile din campionat. În primul set, echipa lui Mircea Dudaş s-a dovedit mai bine pregătită din punct de vedere tactic. S-a văzut că ştia felul cum e aşezată echipa noastră. În continuare, jucătorii noştri au înţeles că Universitatea joacă mult peste nivelul demonstrat în amicalul de la Dej, au fost mult mai atenţi, iar din setul al doilea Tomis a jucat cu totul altceva”, a spus directorul sportiv al grupării de pe Litoral, Milen Uzunov.

În etapa viitoare, a 9-a din Divizia A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa va juca pe teren propriu, cu SCM U. Craiova. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor.