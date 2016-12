A paralizat sistemul de sănătate 5 ore. Din nou!

Vineri, începând cu ora 6.55, la sistemul cardului național de sănătate - CEAS - a apărut o defecțiune care n-a făcut altceva decât să paralizeze activitatea sistemului sanitar. Bolnavii au fost puși pe drumuri, iar medicii s-au umplut de nervi. Nu s-a mai acordat niciun fel de serviciu medical, nu a mai fost eliberată nicio rețetă medicală, deși ar fi existat o variantă de lucru.

CE A COMUNICAT CNAS Imediat ce a fost sesizată problema, specialiști ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) au venit cu indicații. Astfel, vineri, la puțin timp de la blocaj, medicii primeau următoarele recomandări, cu asigurarea că echipa de suport lucrează la remedierea defecțiunii: ”rugăm furnizorii de servicii medicale să procedeze după cum urmează: după introducerea cardului în cititor, se tastează PIN-ul de către asigurat, iar sistemul este pregătit să păstreze amprenta de timp și numărul de card folosit; se înregistrează serviciul prestat în aplicația de furnizor; de la momentul (care va fi anunțat de CNAS) repunerii în funcțiune a sistemului CEAS, serviciile efectuate și operate în aplicație de furnizori vor trebui încărcate în PIAS în limita celor 72 de ore; toate serviciile prestate și operate în sistem începând cu ora 6.55 până la remedierea defecțiunii se vor valida în PIAS doar pe baza amprentei de timp și numărului de card”. S-ar părea însă că puțini medici le-au luat în calcul și au trimis pacienții acasă, fără să procedeze conform indicațiilor. Unii i-au trimis acasă pe oameni și i-au rugat să revină.

DUPĂ 5 ORE Vineri, începând cu ora 12.15, problema apărută la o componentă din sistemul CEAS a fost remediată, a anunțat CNAS. Tot CNAS sublinia că sistemul a fost complet funcțional, iar furnizorii de servicii medicale și farmaceutice au putut raporta serviciile validate cu cardul național.

REAMINTIM Reamintim că, la începutul lui septembrie, medicii de familie anunțau un alt blocaj. ”Încă mai întâmpinăm greutăți, deși sistemul merge ceva mai bine decât în primele zile din iunie. Uneori aplicația merge prost, foarte încet, ceea ce creează blocaje la ușa medicilor de familie și cozi nepermise”, a declarat la Constanța, la Conferința Regională a Medicilor de Familie, desfășurată între 3 și 5 septembrie, președintele Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF), dr. Rodica Tănăsescu. Atunci, blocajul a fost de o oră și jumătate. ”O oră și jumătate a fost absolut decedată aplicația și toată ziua a mers extrem de greu. Adică am introdus cardul de 10 ori până când l-a luat. Stai și aștepți cu cerculețul (care indică încărcarea programului - n.r.) pe ecran mult și bine. Or, acest lucru crește coada la ușa cabinetelor. Nu pare mare lucru o oră și jumătate. Ei bine, în acea oră și jumătate, în urma calculelor noastre, la 11.000 de cabinete de medicină de familie, plus ambulatoriile de specialitate, plus la paraclinic, au așteptat peste 200 de mii de pacienți”, a declarat dr. Tănăsescu. Ea a apreciat că numărul pacienților nu e deloc mic, e cât un oraș mare. ”Încă avem probleme cu validarea serviciilor. Cele care apar validate, la sfârșitul lunii ca raportate, brusc se invalidează din diverse motive. Ba că au trecut 72 de ore, deși nu este adevărat... Dar dacă vineri raportezi și aplicația nu merge, luni, până apuci să meargă aplicația, au trecut 72 de ore, se invalidează”, a explicat președintele SNMF. Ce înseamnă invalidarea? ”Respectiva consultație e făcută din prea plinul sufletului. Acest lucru mai poate însemna imputarea rețetelor, a trimiterilor etc.”, spunea dr. Tănăsescu la conferința SNMF.