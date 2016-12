A patra peliculă ”Pirates of the Caribbean”, în format tridimensional

a

Cea de-a patra peliculă din seria ”Pirates of the Caribbean”, în care Johnny Depp va reveni în rolul căpitanului Jack Sparrow, va fi realizată în format tridimensional, informează BBC. Disney a luat decizia de a realiza din start pelicula ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” în format tridimensional, după succesul realizat recent la nivel mondial cu pelicula 3D ”Alice in Wonderland”. Regizorul Rob Marshal va avea la dispoziţie doar 200 de milioane de dolari pentru ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, faţă de cei 300 de milioane pe care i-a avut alocaţi Gore Verbinski pentru cea de-a treia peliculă din serie. Filmările peliculei, care vor începe în luna iunie, vor avea loc în Hawaii şi Londra, care oferă reduceri ale taxelor, spre deosebire de Los Angeles şi Caraibe, locurile în care erau planificate iniţial filmările. Filmările vor dura cu 50 de zile mai puţin decât cele pentru cea de-a treia peliculă. Din scenariu a fost înlăturată o scenă considerată prea scumpă, care ar fi trebuit să fie filmată pe râul Tamisa, dar şi o scenă cu o urmărire pe străzile Londrei.

”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” va fi lansat în vara anului 2011. În distribuţie va reveni, în rolul principal, actorul Johnny Depp, alături de Penelope Cruz, Ian McShane şi Geoffrey Rush. În 2003, filmul ”Piraţii din Caraibe: Blestemul perlei negre” (2003) a deschis una dintre cele mai populare serii de filme de aventură din ultimii ani. Pelicula a avut cinci nominalizări la Oscar şi a câştigat 26 de premii la festivaluri internaţionale. ”Blestemul perlei negre” a fost urmat de ”Piraţii din Caraibe: Cufărul Omului Mort” (2006) şi ”Piraţii din Caraibe: La capătul lumii” (2007).