A patra serie de absolvenţi ai cursului EMPRETEC şi-a primit diplomele

Conducerea Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Constanţa a organizat, ieri, festivitatea de înmînare a certificatelor de absolvire a celei de-a patra serii de cursanţi EMPRETEC din Constanţa. Cursurile pentru dezvoltarea antreprenorilor s-au derulat în perioada 12 - 20 noiembrie 2007 şi fac parte din “Programul internaţional pentru Dezvoltarea Competenţelor Antreprenoriale şi a Aptitudinilor Manageriale - Empretec“. În deschiderea festivităţii, directorul executiv al OTIMMC, Dumitru Nancu, a declarat că “programul identifică antreprenori de succes, le asigură pregătire cu scopul de a le sublinia comportamentul antreprenorial şi aptitudinile manageriale, asistenţă în alcătuirea unui plan de afaceri şi în accesarea finanţărilor pentru afacerile lor, îi ajută în formarea şi dezvoltarea legăturilor de afaceri“.

Empretec este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor. Programul se desfăşoară sub egida United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) şi este operaţional în peste 30 de ţări din America de Nord, America de Sud, Africa, Asia şi Orientul Mijlociu. “Competenţele antreprenoriale şi antreprenoriatul este privit în lumea întreagă ca o locomotivă a unei dezvoltări durabile, de noi locuri de muncă şi de valoare adăugată. Cînd vorbim de o dezvoltare durabilă, trebuie să avem în vedere, în primul rînd, antreprenoriatul”, a precizat Cosmin Grapini, trainer EMPRETEC. În opinia sa, scopul cursului a fost, în cele 10 zile, de a identifica resursele subutilizate în Constanţa şi, lucrul cel mai important, oportunităţile pe care le are fiecare participant. În acest brain-storming de zece zile au fost descoperite o serie de modalităţi de a crea afaceri. “Este un workshop, care îţi exploatează capacitatea de a fi antreprenor”, a explicat Nancu.

Şi absolvenţii au recunoscut că acest curs a produs o schimbare în viata lor, dar că vor pleca la drum cu un bagaj de cunoştinţe extrem de bogat. “Cursul reprezintă noi acumulări, mai multă experienţă şi mai multe informaţii pentru a le împărtăşi oamenilor care au nevoie de ele. Am primit numeroase explicaţii la greşelile pe care le-am făcut, dar am învăţat şi noi metode de aplicare pentru a ne creşte bussines-ul”, a arătat Corneliu Huţuţui, unul dintre absolvenţi. La rîndul ei, Lucia Calenici, un alt absovent, a explicat faptul că informaţiile acumulate îi permit să aibă o nouă viziune asupra unei afaceri şi că a reuşit să îşi dezvolte capacităţile antreprenoriale. Potrivit lui Nancu, programul are impact asupra economiei locale în direcţia asistenţei pentru antreprenori şi manageri, generării de noi afaceri şi creării de noi locuri de muncă. “Programul stimulează, în special, asociaţiile de afaceri să-şi îmbunătăţească şi să-şi extindă serviciile de susţinere a membrilor, întreprinzători mici şi mijlocii, şi asigură o importantă legătură între comunităţile de afaceri deja alcătuite şi viitoarea clasă de oameni de afaceri, căreia i se oferă posibilitatea de a-şi susţine interesele prin intermediul asociaţiei de Empreteci”, a încheiat Nancu.