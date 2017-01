A patra sinucidere în dosarul pensiilor ilegale din Argeş

09:43:47 / 24 Iulie 2014

Verificarea tuturor pensiilor medicale

Ar fi bine daca vor fi verificate toate pensiile medicale de care au beneficiat atatia oameni, de dupa Revolutie, incoace ! Dupa Revolutie, au iesit foarte multi la pensie pe caz de boala, fara a urma tratamentul adecvat bolii pentru care au fost pensionati. Multi si-au gasit un alt job dupa aceea, iar acum isi mananca linistiti pensiile de drept, in timp ce noi le-am platit atata timp pensiile medicale obtinute ilegal ! Cei gasiti vinovati sa raspunda in fata legii ! Acum, daca te pensionezi medical, obtii o pensie foarte mica dar, in trecut, nu era asa !