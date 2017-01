A patra victorie consecutivă pentru FC Botoşani

Vineri seară, în primul meci din cadrul ultimei etape din acest an programată în Liga 1 la fotbal, FC Botoşani a surclasat, cu scorul de 5-1 (Ngadeu 13, Vaşvari 21, Martinus 30, 75, Ivanovici 90+1 / M. Cristescu 85), pe Concordia Chiajna. A fost a patra victorie consecutivă pentru jucătorii antrenaţi de Cristi Pustai, FC Botoşani ajungând pe locul 9 în clasament.

Celelalte partide ale etapei se vor disputa după următorul program - sâmbătă: CSMS Iaşi - CS U. Craiova (ora 18.00), Pandurii Tg. Jiu - Astra Giurgiu (ora 20.30); duminică: Petrolul Ploieşti - ASA Tg. Mureş (ora 20.30), CFR Cluj - Dinamo Bucureşti (ora 20.30); luni: FC Voluntari - FC Viitorul (ora 18.00), FC Steaua Bucureşti - ACS Poli Timişoara (ora 20.30). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida CFR Cluj - Dinamo Bucureşti, și de TVR 1.

Clasament: 1. Astra 45p (golaveraj: 37-25), 2. FC VIITORUL 40p (42-22), 3. Dinamo 40p (29-22), 4. Pandurii 39p (29-23), 5. FC Steaua 37p (28-20), 6. ASA 32p (25-19), 7. Iași 29p (17-22), 8. Craiova 27p (23-24), 9. Botoșani 26p (30-32), 10. CFR* 23p (26-22), 11. Poli 21p (20-29), 12. Concordia 17p (21-38), 13. Voluntari 15p (19-36), 14. Petrolul* 8p (16-28). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

Ocupantele locurilor 1-6 la finalul sezonului regulat din Liga 1 vor evolua în play-off. Echipele clasate pe primele două locuri la încheierea play-off-ului se vor califica în Liga Campionilor, iar formaţiile de pe locurile 3 și 4, plus câștigătoarea Cupei României, vor juca în UEFA Europa League. Locurile 7-14 din sezonul regulat se vor bate în play-out, pentru evitarea retrogradării. Ultimele două clasate, locurile 13-14, vor retrograda, iar echipa de pe locul 12 va susţine un meci baraj cu o formație din Liga a 2-a.

Citeşte şi:

Hagi privește în mod pozitiv „dubla” cu FC Steaua