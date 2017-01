A patra victorie consecutivă pentru România în preliminariile C.E. de handbal masculin

Revenită tîrziu la Constanţa din deplasarea caucaziană, naţionala de handbal masculin a României n-a mai avut sîmbătă timp de antrenament. Antrenament urma să fie partida contra Georgiei, de duminică dimineaţă, mai ales în perspectiva dublei întîlniri cu Letonia, care stabileşte, la finele săptămînii viitoare, ordinea de calificare la barajul Campionatului European din Norvegia. Nu a fost însă aşa de simplu... iar explicaţiile pot fi găsite, chiar dacă nu dau dimensiunea exactă a jocului modest în care s-au complăcut handbaliştii români. “Am fost puţin mulţumiţi după meciul din tur, cînd i-am bătut la zece goluri şi ne-am văzut prea devreme cu sacii în căruţă. Important este că am intrat să cîştigăm şi am făcut exact asta”, a declarat conducătorul de joc Marius Stavrositu, folosit în cea mai mare parte a meciului, ca urmare a accidentării lui Viorel Mazilu, suspect de ruptură musculară. “Am încercat să rămînem cît se poate de concentraţi, dar cele două nopţi pierdute pe drumuri şi-au pus amprenta asupra evoluţiei noastre. Nu ştiu în schimb cît am reuşit să ne achităm de promisiunea de a oferi spectacol publicului constănţean”, a spus şi Rareş Jurcă, interul formaţiei croate RK Zagreb.

După începutul echilibrat, românii au făcut prima diferenţă la jumătatea reprizei I cu Georgia, cînd s-au desprins la patru goluri: 8-4. Diferenţa s-a mărit pînă la pauză (16-11), dar georgienii au profitat de lentoarea şi greşelile de pasare sau finalizare ale tricolorilor, marcînd patru goluri consecutive la început de repriză secundă. Timp în care portarul Shota Tevzadze a făcut minuni, reuşind să apere mingi grele în faţa pivoţilor Novanc şi Cozma (ambii cu evoluţii slabe) sau a extremei Timofte. Cu rare variaţii, diferenţa s-a menţinut în jurul a trei goluri pentru handbaliştii antrenaţi de Lucian Râşniţă şi Nicolae Munteanu, dublîndu-se pe final: 30-24.

Motive de îngrijorare pentru selecţioner

Pe lîngă jucătorul cel mai constant în opinia preşedintelui Federaţiei, Cristian Gaţu, publicul incendiar din Sala Sporturilor, în teren a ieşit la rampă tînăra extremă Marius Sadoveac, golgeterul partidei cu şapte reuşite. “De vină a fost oboseala. Avem multe meciuri în puţin timp şi orice fapt minor îşi pune amprenta negativ asupra jocului. Este foarte bine că ne-am calificat în play-off, dar mai avem dubla cu Letonia pe care dorim să o cîştigăm”, a declarat timişoreanul. Chiar dacă nimeni nu a avut emoţii în privinţa victoriei, selecţionerul Lucian Râşniţă a fost nemulţumit de joc: “A fost un meci special. Este prima dată cînd jucăm după o zi fără mişcare, i-a asta s-a transpus în teren prin lipsa de concentrare a băieţilor. Am ratat exasperant. Înţeleg unele probleme pe care le avem, dar trebuie să ne şi îngrijoreze, pentru că mai avem două meciuri dificile, contra unei echipe a Letoniei care nu cedează niciodată. Am avut o evoluţie care nu ne face să ne gîndim că jucînd aşa putem ajunge unde dorim”. În timp ce antrenorul georgian Merab Metreveli a comentat sec: “Diferenţa de şase goluri nu este normală. Ar fi trebuit să fie mai mare, România este cea mai bună echipă a grupei”. Reprezentativa noastră a plecat în această dimineaţă spre Bucureşti, iar mîine va face deplasarea la Riga, pentru meciul tur cu Letonia, programat miercuri. Jucătorii baltici au rămas şi ei neînvinşi, după succesul cu 29-23 repurtat în faţa Bulgariei.

Au evoluat echipele - România (antrenor Lucian Râşniţă): Stănescu (5 intervenţii salvatoare), Popescu (6) - Sadoveac 7 goluri, Jurcă 5g, Novanc 4g, Şania 3g, Cozma 3g, Iacob 2g, Stavrositu 2g, Timofte 1g, Nicolae 1g, Mazilu 1g (1x7m), Toma 1g, Ciubotariu; Georgia (antrenor Merab Metreveli): Tevzadze (8) - Kobelashvili 5g, Kirilov 4g, Rusia 4g (2x7m), Tsivtsiadze 4g, Talakhadze 3g, Gelashvili 2g (1x7m), Chanturia 1g, Kobakhidze 1g, Bokochadze, Berdzenishvili. Au arbitrat macedonenii Vasil Cavdarov şi Gjorgji Duckov.

Clasamentul Grupei a III-a

1. ROMÂNIA 4 4 0 0 132- 96 8p

2. Letonia 4 4 0 0 130- 96 8p

3. Bulgaria 4 0 0 4 95-128 0p

4. Georgia 4 0 0 4 97-134 0p