A patra zi de proteste în fața Guvernului României

Peste trei mii de oameni protestu, vineri seara, în jurul orei 19.00, pentru a patra zi consecutiv, în fața Guvernului, printre aceștia fiind părinți cu copii. Numărul protestatarilor este în creștere. Oamenii sunt nemulțumiți de adoptarea ordonanței de urgență privind modificarea codurilor penale. Şoferii care trec prin Piaţa Victoriei claxonează în semn de solidaritate. "Am venit să protestăm pentru că ne dorim ceva mult mai bun, o țară mai bună pentru copil. L-am luat cu noi ca să fim cât mai mulți. Se pare că este singura soluție. Poate doar un milion de oameni îi mai sperie pe oamenii din pușcăria asta de aici. Ordonanța este făcută ca urgență fără să fie o urgență, este făcută noaptea ca să nu putem să ripostăm și nimeni să nu aibă vreun punct de vedere", spune Andrei care a venit împreună cu fiul lui, Cezar.

"În '90 eram tot aici, strigam "jos Iliescu!", erau printre primele mitinguri, eram pe o blindată urcat, la liceu fiind. Un mesaj pentru guvernanți: nu se face așa, ați zis că faceți altceva și nu ne așteptam la chestia asta. De ce sunt cu copiii e o întrebare firească. Răspunsul este firesc, suntem o familie și tot ce facem, facem împreună. Sperăm ca acest demers să nu fie inutil ca multe altele prin care am trecut până acum, multe furturi, multe speranțe. În '92, având 18 ani, am trecut prin destule valuri de speranțe și speranțe înșelate. Încă mai am energie să vin", spune Alex. El a venit la protest alături de cei doi copii și de soție.

Primul protestatar a ajuns în Piața Victoriei la ora 09.05. În timpul dimineții, în spațiul delimitat de Jandarmerie pentru manifestanți, erau permanent câte 10-20 de protestatari.

NUMĂRUL PROTESTATARILOR DIN PIAŢA VICTORIEI, ÎN JURUL OREI 20.30, AJUNSESE LA 50.000

Aproximativ 50.000 de oameni se strânseseră în Piaţa Victoriei din Capitală, în jurul orei 20.30, numărul fiind în creştere.

Traficul rutier în zonă este blocat.

ÎN JURUL OREI 22.15, PESTE O SUTĂ DE MII DE OAMENI PROTESTEAZĂ ÎN PIAŢA VICTORIEI

Peste o sută de mii de oameni sunt, la ora 22.15, în Piaţa Victoriei din Capitală, numărul fiind în creştere. Pe o clădire din zonă sunt proiectate mesajele "noaptea ca hoţii", "ieşiţi din casă dacă vă pasă" şi "nu vom uita Colectiv". Traficul rutier în zonă este blocat.

Aproximativ 80.000 de oameni au protestat joi în Piaţa Victoriei din Bucureşti, alte zeci de mii de persoane participând la mitinguri în mai multe oraşe din ţară. Și românii din diaspora şi-au manifestat joi solidaritatea faţă de protestele din România faţă de Ordonanţa 13, prin mai multe manifestaţii în oraşe din străinătate.

PESTE 60.000 DE PROTESTATARI ÎN CLUJ NAPOCA, IAŞI ŞI SIBIU: „JANDARMERIA, JOS PĂLĂRIA"

Numărul celor care au ieșit la protest, vineri, în marile oraşe ale ţării a fost din ce în ce mai mare, la Cluj Napoca fiind peste 30.000 de oameni în stradă, la Sibiu aproape 20.000, iar la Iaşi sunt peste 10.000.

La Cluj-Napoca, numărul protestarilor a depășit 30.000, ei mărşăluind prin Piaţa Mihai Viteazu şi îndreptându-se spre Primărie şi apoi spre Casa de Cultură a Studenţilor, după care se vor întoarce în Piaţa Unirii.

Clujenii scandează „O dorinţă sinceră, România liberă”, „Hoţii”, „Ştim cu toţii că noaptea fură hoţii”, „Dragnea nu uita, va veni şi ziua ta”, „Jandarmeria jos pălăria”-

La Iaşi sunt peste 10.000 de protestatari care scandează împotriva Guvernului Grindeanu şi a liderului PSD, Liviu Dragnea, cerând abrogarea OUG care modifică cele două Coduri Penale.

La Sibiu, numărul protestatarilor a depățit 20.000, coloana îndreptându-se spre casa preşedintelui Klaus Iohannis, din Sibiu.