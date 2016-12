A petrecut noaptea în casa pe care a jefuit-o

A spart o casă din localitatea constănţeană Lumina, dar a avut proasta inspiraţie de a rămâne în locuinţă până a doua zi. Este povestea unui bărbat de 29 de ani care a ajuns, ieri dimineaţă, pe mâna poliţiştilor după ce a şterpelit dintr-un imobil aflat pe strada Islazului, din Lumina, două telefoane mobile şi bijuterii. Oamenii legii spun că suspectul, Cornel C., de 29 de ani, a sărit, sâmbătă noaptea, gardul unei gospodării din care proprietarii lipseau şi a forţat una dintre ferestrele din termopan, furişându-se apoi în casă. A căutat nestingherit bani şi bunuri de valoare şi s-a ales cu două telefoane mobile marca Blackberry, dar şi cu mai multe bijuterii din argint. Dacă ar fi plecat imediat din locuinţă, ar fi reuşit probabil să scape nevăzut, dar acesta a ales să rămână peste noapte la locul faptei. Dimineaţă, a realizat că ideea nu a fost una tocmai bună. Şi asta pentru că ieri, în jurul orei 9.30, doi vecini de-ai păgubiţilor, o femeie şi fiul acesteia, au intrat în curte pentru a le hrăni câinele. “Am observat că ceva este în neregulă. Ne-am uitat pe geam şi am observat că lucrurile din casă erau răvăşite, ca şi cum cineva căutase pe acolo. Am sunat-o imediat pe proprietara casei şi am chemat-o aici. Când a venit, aceasta a constatat că din locuinţă îi lipseau două telefoane, dar şi nişte bijuterii. La un moment dat, eu am mers în spatele casei, parcă bănuiam ceva. Am văzut o fereastră deschisă şi braţul unui om. Am aşteptat puţin şi atunci l-am văzut ieşind. Am ţipat imediat “Hoţii! Hoţii!”. El a luat-o la fugă prin gospodăria vecină. A sărit mai multe garduri până a ajuns la şosea. M-am ţinut după el vreo doi kilometri, aproape până la şoseaua principală, unde drumul i-a fost blocat de o maşină de Poliţie. Nu a mai avut pe unde să scape”, a povestit Ionel Dobrotă, vecinul păgubiţilor.

TREI LOVITURI Suspectul a fost imobilizat, asupra lui fiind descoperite cele două telefoane mobile, dar şi bijuteriile din argint pe care acesta le şterpelise din locuinţă. Bunurile au fost predate proprietarei imobilului, iar bărbatul a fost escortat la sediul postului de Poliţie Lumina, pentru audieri. Acesta a declarat că a comis furtul pentru că avea nevoie de bani. “Nu am un loc de muncă stabil, sunt zilier”, a spus suspectul. Potrivit anchetatorilor, acesta nu se află la prima lovitură. Poliţiştii spun că în luna martie a acestui an, dar şi în vară, bărbatul a mai furat din două locuinţe din comuna Lumina. El a fost reţinut ieri, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.