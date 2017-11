A plecat de acasă și nu s-a mai întors. Ați văzut-o?

17:51:09 / 07 Noiembrie 2017

SOS

Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia Ruxandrei Valentina Radu, in varsta de 28 de ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta. Potrivit oamenilor legii, tanara a plecat de acasa voluntar, in data de 1 august. De atunci si pana in prezent nu a mai dat niciun semn de viata. Iata semnalmentele femeii: inaltime 1,65 m, greutate 70 de kilograme, fata dreptunghiulara, par saten, ochi caprui. Nu se cunosc obiectele de imbracaminte pe care le purta la data disparitiei. Cetatenii care pot furniza orice informatii in legatura cu aceasta persoana sunt rugati sa contacteze Sectia 4 Politie tel. 0241614505 sau Dispeceratul IPJ Constanta, tel. 0241.611364 int. 20005.