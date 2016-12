A “plouat” cu goluri la Trofeul “Telegraf”

22:09:08 / 14 Ianuarie 2014

Prostie si trufie ,asta ii caracterizeaza pe cei de la Agigea,Nu incerca ca sa fii ceea ce nu esti ptr.ca asta patesti ............. Ce gust poate avea victoria daca o obtii in conditii neregulamentare ....sa spunem ca nu au depus in timp regulamentar contestatia , asta nu te absolva de lipsa de bun simt de care dai dovada....respecta spiritul competitiei altfel dispare tot farmecul.iti reamintesc ca este un turneu de old boy's.....