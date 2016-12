A plouat cu amenzi pe plajele de fițe din Mamaia!

11:47:51 / 18 Iulie 2015

controale

Domnii de la OPC,ANAF,GARDA DE MEDIU sa mearga in controale si sa execute munca de supraveghere dar zilnic si astfel vor avea rezultate din cele mai notabile.Reprezentanti ai institutiilor mai sus-mentionate sa fie detasati de la alte subunitati si nu din Constanta.Cluburile si terasele polueaza fonic cu muzica difuzata la maxim aici neluandu-se nicio masura de catre patronii care de ani de zile sunt pe litoral si nu fac imbunatatiri minime de antifonare.Despre sezlonguri va zic ca nu s-a rezolvat nimic.Daca mergeti in Mamaia aceeasi problema este cu spatiul dintre acestia si cearceafuri.Nu se elibereaza bon fiscal aceste sezlonguri fiind practic inchiriate de zeci de ori pe un singur bon fiscal si asta se poate rezolva foarte usor cu lucratori in civil de la ANAF care sa monitorizeze cateva zile activitatea celor care inchiariaza astfel de sezlonguri.Astfel de activitati trebuie facute in cel mai secret mod fara a sti de ele subunitatile din Constanta existand pericolul ca lucratorii acestora sa informeze administratorii plajelor si nu numai.Vreti sa combateti evaziunea si sa impuneti ordine si disciplina pe litoral in acest sezon estival atunci sa se ia masuri,dar zilnic,nu la inceputul si sfarsitul sezonului si atunci sa se stie de actiunile acestor forte de control.