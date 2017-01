A plouat cu distracție la Carnaval!

11:48:59 / 18 August 2014

Doar cateva mii de turisti?

In cel mai tare, fabulos, supe aglomerat week-end al verii, cu peste 250.000 de turisti aflati pe litoral,doar cateva mii au venit sa vada balamucul si pe circarul sef? pai unde sunt cei 25.000, apoi cei peste 35.000 turisti pe care ii prezentati in numerele trecute ca au incaput in piateta Cazino? Nu stiu pe cine pacaliti insa va pacaliti singuri!