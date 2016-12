A primit un milion de dolari pentru un concert!

Cântăreaţa Nicole Scherzinger, fostă membră a grupului Pussycat Dolls, a fost plătită cu un milion de dolari pentru un concert de 45 de minute, pe care l-a susţinut joi seară, la Dubai. Artista, care face parte din juriul ediţiei britanice a emisiunii-concurs X Factor, a susţinut acest concert la Dubai World Trade Centre, la invitaţia băncii NDB din Emiratele Arabe Unite, iar onorariul impresionant şi biletele de avion la clasa I ce i-au fost oferite de organizatori s-au dovedit greu de refuzat. Vineri, cântăreaţa a luat din nou avionul şi a mers la Los Angeles, unde lucrează pentru noul ei album. Potrivit presei britanice, Nicole Scherzinger urmează să fie înlocuită în juriul emisiunii X Factor, în noul sezon al show-ului, de cântăreaţa Mel B.

Nicole Scherzinger, în vârstă de 34 de ani, s-a remarcat în calitate de solistă principală a grupului Pussycat Dolls, alături de care a lansat, în perioada 2004 - 2009, câteva piese de succes, precum ”Don\'t Cha”, ”When I Grow Up”, ”I Hate This Part” sau ”Jai Ho! (You Are My Destiny)”. În 2007, Nicole Scherzinger a semnat un contract solo cu casa de discuri Interscope, cu care a lansat două single-uri ce au fost bine primite de public, ”Whatever U Like” şi ”Baby Love”. În 2010, cântăreaţa a decis să părăsească definitiv grupul Pussycat Dolls şi să se concentreze asupra carierei solo. În 2011, artista şi-a lansat albumul de debut, ”Killer Love”, care a inclus câteva cântece ce au avut mare succes pe plan internaţional, ”Poison”, ”Don\'t Hold Your Breath” şi ”Right There”. Pe lângă cariera de cântăreaţă, Nicole Scherzinger a cochetat şi cu actoria, jucând în câteva producţii hollywoodiene, dar a avut apoi succes şi în alte domenii, precum moda şi televiziunea.