A promovat Eolica Baia!

Ieri, pe stadionul FC Farul din Constanţa, s-a disputat barajul de promovare în Liga a III-a la fotbal dintre Venus Independenţa (jud. Călăraşi) şi Eolica Baia (jud. Tulcea), partidă organizată de AJF Constanţa. Tulcenii au câştigat cu 6-3 (4-1) un meci agreabil, care le-a plăcut celor aproape 1.500 de spectatori prezenţi în tribune. Formaţia din Baia, pregătită de Mihai Guliu, a controlat jocul de la un capăt la altul. Călărăşenii au dat o replică mai bună după pauză, când s-au apropiat la 4-3, însă a fost doar un foc de paie. Au marcat: Stere 17, 75, Toader 21, R. Oprea 36-pen, Curumi 37 şi Dimcică 72, pentru tulceni, respectiv M. Ilie 31, 69 şi Mustaţă 46, pentru călărăşeni.

În ambele echipe au evoluat jucători cunoscuţi iubitorilor de fotbal din judeţul Constanţa. Baia s-a bazat pe experimentaţii Fl. Lungu, Curumi, C. Petre, Poşircă, R. Oprea sau Toader, dar şi pe D. Stere, Dimcică şi P. Anghel, foşti jucători la Portul. La Eolica a jucat şi Gabriel Stan, viceprimarul municipiului Constanţa. La Independenţa (antrenor Ilie Zeciu) au evoluat A. Oprea, Cinaru, Furdui şi M. Constantin, împrumutaţi de la Dunărea Ostrov, dar şi Bujanschi, Vlad şi M. Ilie, foşti la Axiopolis Cernavodă. Au evoluat pentru Eolica Baia: Nicolov - Toader (76 Nane), C. Petre, Poşircă, C. Ciobanu - P. Anghel, R. Oprea, Fl. Lungu, St. Caluda (76 G. Stan) - D. Stere (81 Guliu), Curumi (46 Dimcică). Au arbitrat Claudiu Marcu - Sorin Păduraru şi Genin Menlivuap (toţi din Constanţa). Observatori: Silviu Crângaşu (Ploieşti) şi Marcel Lică (Constanţa).