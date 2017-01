A provocat un accident şi a fugit din spital

Se pregăteau să sărbătorească Crăciunul alături de cei dragi şi au ajuns pe patul de spital. Este povestea a trei bărbaţi care, ieri după-amiază, în jururl orei 15.00, au fost răniţi grav după ce maşina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier petrecut pe DN3, care leagă Constanţa de Valu lui Traian. Oamenii legii spun că Eugen Francopol, de 45 de ani, aflat la volanul unui autoturism marca Opel Astra, se îndrepta dinspre Constanţa către Basarabi, cînd, din cauza neatenţiei, a pierdut controlul direcţiei şi a pătruns pe contrasens, acroşînd o Dacie Papuc. „L-am văzut venind spre noi. Cred că a adormit la volan. Tot ce a putut să facă şoferul maşinii în care mă aflam a fost să tragă stînga de volan, pentru a evita un impact frontal. Cu toate astea, Opelul ne-a acroşat, am zburat de pe şosea şi ne-am răsturnat cu maşina în şanţ”, a povestit Alexandru Irimescu, de 36 de ani, pasager în Dacia Papuc. După prima coliziune, Opelul şi-a continuat deplasarea pe contrasens şi a izbit frontal o Dacie 1310. În urma impactului nimicitor, Dacia s-a transformat într-un morman de fiare, pentru scoaterea din maşină a şoferului şi a celor doi pasageri fiind necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. Şoferul autoturismului, Mirel Cioc, de 18 ani, şi ceilalţi doi pasageri au fost răniţi şi au fost transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvînt al unităţii sanitare, a declarat: „Şoferul este în comă profundă. Un pasager al Daciei, care se afla pe bancheta din spate, are o fractură deschisă la gamba piciorului stîng şi alte traumatisme, iar un al doilea pasager are clavicula fracturată”. Şoferul Opelului, care se rănise la mînă, a fost transportat, la rîndul lui, la Spitalul Judeţean, unde ar fi trebuit să i se recolteze probe biologice de sînge. După ce a coborît din ambulanţă, însă, bărbatul a fugit din unitatea sanitară şi s-a făcut nevăzut. Poliţiştii spun că, în acest fel, Eugen Francopol nu a făcut nimic altceva decît să-şi complice şi mai mult situaţia. El este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de sustragere de la recoltarea probelor biologice şi vătămare corporală din culpă.