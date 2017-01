A purtat în pântece o tumoră de peste 10 kg!

Incredibil, dar cât se poate de adevărat! O femeie de 54 de ani, din Eforie, a ajuns la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa cu o formaţiune tumorală, pe unul dintre ovare, ce cântărea peste 10 kilograme, cât o sarcină la termen. Iniţial, medicii au crezut că au de-a face cu o ascită, adică lichid în abdomen. N-a fost aşa. După investigaţii amănunţite, au constatat că pacienta avea o tumoră-gigant. „Iniţial, ridica suspiciunea unei ascite, deci lichid în burtă, de origine neprecizată. Dar la scurt timp după ce Elisabeta Zamfir a fost internată, în urmă cu zece zile, după examenele paraclinice, s-a putut pune diagnosticul de chist”, a declarat directorul medical al SCJU, totodată chirurg, dr. Cătălin Grasa. Chistul-gigant a fost extirpat prin laparotomie, adică metoda clasică. “Nu se putea face altfel (adică prin laparoscopie - pătrunderea în abdomen fără ca peretele să fie deschis - n.r.). Am considerat că avea un caracter relativ de urgenţă, prin fenomenele de compresie, plus că pacienta era şi hipertensivă şi avea şi fenomene de insuficienţă cardiacă. A fost un chist ovarian mare, cu un volum destul de rar întâlnit. Nu este singurul de acest fel, bineînţeles că sunt multe alte asemenea cazuri per total, dar sigur va fi prezentat într-o lucrare ştiinţifică în cadrul unui congres”, a spus directorul medical. El a precizat că pacienta are o evoluţie post-operatorie bună, iar ieri a fost deja transferată de la terapie intensivă pe secţie. Elisabeta Zamfir a spus că n-a ştiut nimic şi că, în permanenţă, a crezut că este balonată. “Nu am avut mult timp nimic, nu m-a durut nimic, doar că aveam burta umflată. Nu m-am gândit că poate fi aşa ceva în burta mea. În ultima perioadă am început să am dureri, aşa că am venit de urgenţă la spital”, a spus pacienta. Medicii recomandă controalele periodice, iar prezenţa de urgenţă la specialist se impune atunci când se constată orice modificare a organismului.