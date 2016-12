A rămas fără 45 cm din colon şi a doua zi s-a ridicat din pat!

Chirurgia viitorului va fi, fără doar şi poate, cea robotizată. Chiar dacă au învăţat chirurgia cu bisturiul, medicii nu vor avea de ales şi vor trebui să ţină pasul cu tehnologia, mai ales că noile metode de intervenţii chirurgicale au numeroase beneficii pentru pacienţi. Şi medicii constănţeni încep să apeleze, tot mai frecvent, la chirurgia de ultimă oră. Una dintre clinicile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa „Sf. Apostol Andrei” unde sunt efectuate intervenţii laparoscopice (chirurgia fără bisturiu), este şi cea de Chirurgie. Şeful Clinicii, prof. univ. dr. Octavian Unc, a anunţat efectuarea unei operaţii, în premieră, la SCJU, prin metoda laparoscopică. Un pacient (Gheorghe Dragomir) de 75 de ani, diagnosticat cu o tumoră localizată pe intestinul gros, a fost supus intervenţiei moderne, iar la nicio zi după operaţie s-a ridicat din pat, deşi, în mod normal, prin intervenţia clasică, acest lucru s-ar fi întâmplat după zile bune de îngrijiri medicale. „A fost o operaţie de extirpare a unei tumori localizată pe intestinul gros, pe partea dreaptă (pe colonul drept). Intervenţia s-a desfăşurat de la început şi până la sfârşit laparoscopic, cu toate „ingredientele” necesare unei intervenţii moderne. Cusăturile nu s-au mai făcut cu binecunoscutele ac şi aţă, tăieturile nu s-au mai făcut cu bisturiul clasic şi bisturiul electric. Totul s-a realizat cu aparate automate de sutură şi tăiere”, a declarat profesorul.

BENEFICIILE, ELEMENTE DE CHIRURGIE EUROPEANĂ ŞI MONDIALĂ Şeful Clinicii a precizat că beneficiile intervenţiei sunt elemente de chirurgie europeană şi mondială. „Suntem bucuroşi că am reuşit şi noi, în Constanţa, să facem un asemenea gest chirurgical de înaltă competitivitate, de calitate şi eficienţă deosebită”, spune prof. univ. dr. Unc. Printre avantajele operaţiei, şeful clinicii a menţionat recuperarea rapidă, fizică şi socială a pacientului. Dacă pacientul operat prin metoda clasică putea să stea în spital până la trei săptămâni, cel operat laparoscopic părăseşte spitalul în 3-4 zile. „Noi externăm, totuşi, pacientul după şase-şapte zile pentru a avea un plus de siguranţă”, spune şeful Clinicii. Pacientul nu mai rămâne cu o tăietură pe întregul abdomen, ci doar cu patru incizii de jumătate de cm şi un cm. Sunt inciziile prin care s-a introdus instrumentarul specific laparoscopiei. „Un alt avantaj, din punct de vedere chirurgical, este constituit de imaginea anatomică. Ea este mult mai clară, mult mai de fineţe, decât în chirurgia clasică. Şi, nu în ultimul rând, pierderea de sânge este practic inexistentă”, a declarat profesorul. În cazul pacientului de 75 de ani, i s-au extirpat 45 de cm din intestin, fiind făcută o nouă legătură între intestinul subţire şi cel gros, spune şeful Clinicii.

PRIMA OPERAŢIE DIN VIAŢĂ Gheorghe Dragomir a spus că operaţia, efectuată în premieră la SCJU, este şi prima din viaţa sa. „Am 75 de ani şi nu am mai avut niciodată probleme. Acum, însă, am ajuns aici. Mă tot durea burta, aşa că m-am dus la medic”, a spus bărbatul. El a povestit că, deşi a stat în operaţie câteva ore bune, a putut să se dea jos singur din pat şi să meargă exact din a doua zi. „Nu mă gândeam că o să pot să păşesc atât de repede. Am beneficiat de o operaţie modernă şi mă bucur. Mă simt foarte bine, sper să nu mai am probleme. Le mulţumesc medicilor pentru reuşita intervenţiei”, a mai spus bărbatul.

INCIDENŢĂ MARE Incidenţa cancerului în ţara noastră este în creştere, spre deosebire de alte ţări. Şeful Clinicii a spus că, dintre cancere, cele de sân şi colorectal înregistrează o incidenţă crescută.

„NOI (SCJU - N.R.) AVEM O PATOLOGIE ÎNTRE 100 ŞI 200 DE INTERVENŢII PE AN, FAŢĂ DE FUNDENI, DE EXEMPLU, CARE ARE 400 INTERVENŢII”, SPUNE PROF. UNIV. DR. OCTAVIAN UNC

RECOMANDĂRI Profesorul recomandă ca, în momentul în care „apar tulburări minime legate de scaun, dacă apar sângerări, dacă o persoană se simte slăbită, este mai palidă, să se ducă la imediat la un control medical”. Fie că merge la medicul de familie, la chirurg sau la gastroenterolog, el trebuie să ajungă de urgenţă la medic, şi să nu amâne de pe o zi pe alta controlul. Pe de altă parte, prof. univ. dr. Unc recomandă pacienţilor să nu se lase impresionaţi de tratamentele alternative. „Apar foarte mulţi aşa-zişi vindecători care deturnează pacienţii, spunându-le să nu accepte operaţiile şi să nu mai mănânce carne sau alte alimente. Este şi un oarecare adevăr, pentru că mai toate medicamentele sunt obţinute până la urmă din extracte de plante, dar de aici până la vindecare este cale lungă”, este de părere profesorul.