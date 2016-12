A rămas fără deget la filmările din Piața Ovidiu

Filmările care au loc în Peninsulă pentru pelicula americană „What Happened to Monday” nu au fost lipsite de incidente nedorite. Marian Cornățeanu este din Constanța și muncea împreună cu fratele său pe platourile de filmare coordonate de Castel Film. Acesta a ajuns cu degetul smuls la urgență, joi dimineață, după ce i s-a cerut să sară un gard într-o curte pentru a opri un robinet. Băiatul a fost de acord. În momentul săriturii, însă, și-a prins inelul într-o porțiune metalică din gardul de beton și și-a smuls degetul de la mâna dreaptă. Tânărul s-a panicat când și-a văzut degetul pe jos și a sărit înapoi gardul, moment în care și-a luxat piciorul. Marian a fost preluat de o ambulanță și dus la Spitalul Clinic Județean de Urgență, unde a fost operat.

Marian se afla și vineri în spital, acuzând nu doar dureri post-traumă, ci și condițiile de lucru. Incidentul s-a întâmplat în a doua sa zi de muncă, iar el spune că ar fi solicitat mănuși și că, dacă le-ar fi primit, nu s-ar fi întâmplat nimic. Tânărul a mai declarat că semnează zilnic trei documente, printre care și protecția muncii, plata fiind tot la zi. „În fiecare dimineață semnăm hârtiile cu Castel Film. Am fost solicitați să lipim afișe, să mutăm scaune etc. Șeful echipei m-a pus să lipesc afișe cu aracet și i-am cerut mănuși ca să nu mă murdăresc cu lipici, dar mi-a zis să mă șterg cu o cârpă. Dacă aveam mănuși, nu se mai întâmpla așa ceva. M-au pus să sar gardul înalt de aproape doi metri ca să opresc un robinet de unde luam apă cu furtunul. Am spus că ar fi mai bine să intrăm pe poartă, dar el mi-a zis că nu era băiatul cu cheia acolo. Am sărit și s-a întâmplat accidentul. Un prieten mi-a luat degetul de jos și s-a dus pe la vecini să îl bage într-un congelator”, a declarat Marian. Băiatul spune că tatăl său a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă și că se teme că nu vor fi trași la răspundere cei pe care el îi consideră vinovați. El a precizat că ar fi primit informaţii de la prieteni care erau în zonă că, între timp, gardul ar fi fost modificat. Vom reveni cu informaţii.