A răpit un copil şi i-a spart nasul unui poliţist

Supărat că a fost părăsit de concubină, un tânăr din Negru Vodă a încercat să o convingă să se întoarcă la el, răpindu-i copilul în vârstă de un an şi şapte luni, pe care femeia îl avea dintr-o altă relaţie. Întâmplarea a avut loc pe 10 februarie anul trecut, în localitatea constănţeană Pelinu. În jurul orei 20.00, Ioana Neculăiţă a sunat la 112 şi a reclamat că Florin Şuţă i-a furat băieţelul. Un echipaj din cadrul Secţiei 9 Poliţie Rurală s-a deplasat la adresa respectivă şi tânăra le-a declarat că fostul concubin a venit la ea acasă însoţit de un prieten. Şuţă a avut un schimb de replici mai dure cu tatăl femeii, cei doi s-au îmbrâncit şi, într-un final, fostul concubin a luat copilul de pe pat şi a plecat cu maşina. Poliţiştii s-au deplasat la locuinţa lui Florin Şuţă, unde acesta se afla împreună cu părinţii lui şi cu copilul răpit. În momentul în care i-a văzut pe oamenii legii, Şuţă, care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, a devenit violent şi i-a atacat pe poliţişti. În timp ce agentul de poliţie Mihai Barbu încerca să-l imobilizeze, individul l-a lovit cu capul în faţă, reuşind să-i provoace o fractură de piramidă nazală. Colegii poliţistului au intervenit şi l-au încătuşat pe Şuţă. Audiat de anchetatori, suspectul a declarat că îşi dorea ca Ioana Neculăiţă să se întoarcă la el şi s-a gândit să îi ia copilul, însă fără nicio intenţie de a-i face rău micuţului. Florin Şuţă a stat în arest preventiv de pe 11 februarie 2012 până pe 25 mai 2012. El a fost judecat pentru lipsire de libertate, violare de domiciliu şi ultraj. Magistraţii l-au găsit vinovat şi l-au condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată. În plus, Şuţă trebuie să-i plătească poliţistului agresat 5.000 de euro daune morale. Sentinţa este definitivă.