A răspuns Guvernul aşteptărilor electorale?

PROMISIUNI ONORATE Uniunea Social Liberală (USL) a ajuns la ora bilanţului, după un an de guvernare. Liderii USL şi-au pus “vesta antiglonţ” şi au vorbit despre succese, obiective, despre ce a fost greu, ce trebuie făcut şi despre planuri de viitor. Există bile albe şi bile negre. Au existat decizii care au adus bucurie pe chipul multora, dar şi decizii care au fost înghiţite mai greu. USL a fost pusă la încercare de multe ori, însă s-a dovedit că alianţa aceasta nu este făcută de convenienţă şi atârnată printre şiruri de caltaboşi şi funii de usturoi. Dacă e să ne luăm după spusele premierului Victor Ponta, “a fost un an foarte bun şi uşor, faţă de ceea ce urmează”. El este mulţumit că acum “România are un guvern stabil, solid, care nu se află în bătaia valurilor aduse de o situaţie politică sau alta”.

PLANURI Şeful Executivului a prezentat date despre schimbările produse în 12 zone-cheie şi a enumerat o serie de obiective prioritare ale Guvernului, printre care se află energia, agricultura, scăderea CAS, noi investiţii străine, infrastructura, consolidarea sprijinului pentru instituţiile anti-corupţi, dar şi introducerea unui serviciu de integritate în cadrul ANAF cu scopul de a lupta împotriva fraudării sistemului fiscal şi pentru a elimina abuzurile care au existat în această instituţie pe vremea guvernării PDL. Ponta a arătat că România se află într-o poziţie aparte între ţările UE, întrucât actualul Guvern nu se încadrează în \"cele două mişcări principale din Europa, una doar austeritate, cealaltă doar creştere\". El este mândru că anul trecut economia a crescut cu 0,2% faţă de 2011 iar ţara noastră a evitat reintrarea în recesiune, că, de la 1 iulie, TVA la pâine se va reduce 9%, că numărul de salariaţi în economie a crescut cu 70.000, că şomajul a înregistrat o scădere accentuată în februarie şi că “leul prinde putere”. Bilanţul arată şi că \"pentru prima dată în istoria postdecembristă, România are un sold al comerţului exterior pozitiv, fiind înregistrată o creştere de 8% a exporturilor şi de doar 1% a importurilor\".

E BINE, DAR SE POATE MAI MULT Premierul a precizat că urmează provocările legate de poziţia României ca exportator de energie, de ţară care nu mai importă alimente şi folosirea tuturor fondurilor europene. De asemenea, el a recunoscut că se uită cu mare plăcere cum aproape toată ţara este cultivată, dar este conştient că trebuie acordată o atenţie aparte şi irigaţiilor. Printre \"marile proiecte politice\" se află şi demararea proiectului de reorganizare administrativ-teritorială a României şi iniţierea proiectului de revizuire a Constituţiei. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a afirmat că bilanţul primului an de guvernare a USL este unul \"mulţumitor\", punctând că nu poate indica o zonă de activitate deficitară a Executivului, în timp ce sondajele confirmă faptul că USL a răspuns aşteptărilor electorale.