A recunoscut că şi-a omorât prietenul

Un constănţean de 20 de ani, judecat pentru lovituri cauzatoare de moarte, a apărut, ieri, în faţa instanţei Tribunalului Constanţa, unde a fost audiat. Declaraţia lui a durat un minut şi a conţinut foarte puţine cuvinte. „Da, este adevărat ce spun procurorii, recunosc tot ce se susţine în rechizitoriu, nu am nimic în plus de adăugat faţă de ce am zis la Parchet”, a afirmat Elvis Orazali. Instanţa a dispus efectuarea unui referat de evaluare a situaţiei familiale a acuzatului de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa. La termenul de pe 29 septembrie vor fi citaţi primii martori din dosar pentru a fi audiaţi de judecători. Potrivit actului de inculpare, pe 18 iunie, în jurul orei 17.00, pe strada Farului din Constanţa, Elvis Orazali i-a tras un pumn lui Ecrem Ismail, de 48 de ani, din Constanţa, în urma căruia acesta a căzut şi s-a lovit cu capul de asfalt. Rănitul a fost transportat cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a suferit o intervenţie chirurgicală, însă după o săptămână a decedat. Elvis Orazali a fost arestat la scurt timp, anchetatorii stabilind că bărbatul este recidivst. Conform procurorilor, agresorul a mai fost condamnat la o pedeapsă cu suspendarea executării pentru o tâlhărie ce a avut loc pe 7 noiembrie 2009, în curtea internatului Liceului Sportiv din Constanţa. La acea dată, Elvis Orazali împreună cu Tamer Ismail l-au ameninţat cu un cuţit pe un elev de 13 ani, căruia i-au luat telefonul mobil.