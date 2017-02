A şaptea zi de proteste în Piața Victoriei din Capitală

Câteva sute de protestatari s-au adunat, la ora transmiterii ştirii, în Piaţa Victoriei din Capitală, aceasta fiind cea de-a şaptea zi în care oamenii manifestează.

În Piaţa Victoriei din Capitală s-au strâns oameni încă de dimineaţa, la ora transmiterii ştirii câteva sute de manifestanţi protestând faţă de modificările din domeniul penal, în condiţiile în care Ministerul Justiţiei a anunţat, luni, că nu este preocupat să elaboreze un proiect de lege privind modificarea și completarea codurilor penale. Guvernul a abrogat duminică ordonanţa de urgenţă privind modificarea codurilor penale.

Traficul în zonă nu este afectat.

În paralel, în faţa Palatului Cotroceni s-au strâns câteva sute de protestatari care au mesaje de susţinere a Guvernului.

CEAI CALD ŞI FRUCTE OFERITE GRATIS PROTESTATARILOR DIN PIAŢA VICTORIEI

Mai mulţi oameni au venit, luni seară, în Piaţa Victoriei pentru a le aduce celor care protestează pentru a şaptea seară la rând ceai cald, fructe sau sandwich-uri.

"Sunt gratuite. «Energie pentru democraţie». Am început acum şase zile cu familia, după aceea ne-am adunat mai mulţi, iniţial am pornit ca să dau un exemplu copiilor mei de bunătate şi compasiune şi cred că ţara noastră are nevoie de acest exemplu de compasiune şi de dragoste. În acest moment, acest Guvern nu ne oferă acest cadru pentru a ne exprima compasiunea şi dragostea faţă de alţii, din contră ni se oferă frică, minciună, corupţie. Fiecare vine, donează produse, mănâncă fructe, o vitamină. Acesta este bulgărele care s-a rostogolit. Ne hrănim unii pe alţii" a declarat, pentru MEDIAFAX, Constantin Paraschiv.

Fructele sunt date gratuit oricui are nevoie de o rezervă de vitamine.

"Sunt mere, pere, portocale, banane.Consumul e cam de 300 de kilograme zilnic. Acestea sunt oferite gratuit. Eu am făcut această campanie împreună cu familia, tocmai pentru a arăta acestui Guvern că populaţia din România încă îşi poate arăta compasiunea, dragostea", a mai declarat, pentru MEDIAFAX, Constantin Paraschiv.

Alţi oameni au venit să le aducă protestatarilor ceai cald şi sandwich-uri.

"În fiecare seară, de luni până duminică, aici dăm ceai şi sandwich-uri, suntem de la asociaţia «Voluntari pentru România». Cine doreşte să servească un ceai cald, un sandwich...Am venit în sprijinul oamenilor în primul rând nu pentru că vrem noi să protestăm, dar oamenii aveau un mesaj pentru Guvern , fie demisia, fie alegeri anticipate şi noi am venit să îi ajutăm, să le oferim un ceai cald, un sandwich până se gândesc să-şi dea demisia", a declarat, pentru MEDIAFAX, Daniel.

La ora tramsmiterii ştirii, peste trei mii de manifestanţi s-au adunat în Piaţa Victoriei din Capitală. Traficul în zona Pieţei Victoria este blocat pe bulevardul Kiseleff şi pe Calea Victoriei.