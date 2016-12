A sărit pe geam ca să scape de Poliție; Poliția nu-l căuta

Unde dai și unde crapă! Polițiști din Năvodari au trăit, ieri, o întâmplare demnă de cascadorii râsului. S-a întâmplat în timp ce oamenii legii căutau la domiciliu un bărbat pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă... Oficialii Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța arată, într-un comunicat de presă, că, în jurul orei 12.00, două echipaje de poliție „s-au deplasat la o adresă de pe raza oraşului, iar în timp ce solicitau actele de identitate persoanei găsite în imobil, au observat un tânăr sărind pe fereastră“. De la etajul unu al clădirii, fără nicio ezitare... Agenții și-au dat seama imediat că plecarea grăbită a locatarului are legătură cu prezența lor în bloc și că acesta are motive întemeiate să dea bir cu fugiții. Suspectul care a făcut saltul nu avea habar, însă, că zona este supravegheată de alți polițiști care așteptau în stradă. Imediat după aterizarea din spatele imobilului, a dat nas în nas cu un om al legii. Fără să stea pe gânduri, suspectul a încercat să scape. Polițistul a fugit pe urmele lui, l-a somat, și a tras un foc de avertisment în plan vertical. Văzând că nu are șanse, tânărul s-a oprit. Oamenii legii l-au imobilizat și l-au dus la sediul Poliției Năvodari, pentru a afla ce ascundea. În scurt timp, polițiștii au descoperit că tânărul avea în rucsac 183 de plicuri autosigilante, în care se afla o substanță de culoare verde, posibil etnobotanice. Crezuse că polițiștii au venit după el, dar a aflat cu stupoare că, dacă ar fi dat dovadă de sânge rece și nu ar fi sărit pe fereastră, "comoara" lui nu ar fi fost găsită. Anchetatorii i-au întocmit tânărului dosar penal. Cazul urmează să fie trimis pentru continuarea cercetărilor ofițerilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa. În același timp, substanța descoperită în rucsacul acestuia a fost trimisă la expertizare.