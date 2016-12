A scăpat de moarte pentru că s-a rupt lama cuţitului

? I-A ARĂTAT BILETUL DE ADIO ? Tânăra în vârstă de 28 de ani care, miercuri după-amiază, a sărit de la etajul unu al unei clădiri, după ce concubinul ei a vrut să o omoare, a scăpat din mâinile agresorului ca prin minune. Norocul Monicăi Maican a fost că, după ce minute în şir s-a luptat pentru viaţa ei, lama cuţitului cu care era ameninţată de concubin s-a rupt. „Din senin a început totul, pentru că nici măcar nu ne-am certat. Nu pot să îmi dau seama de unde a scos cuţitul, pentru că noi stăteam de vorbă. Când a început să mă atace, eu am încercat să mă apăr, dar m-a înţepat, la gât, aproape de piept, la ureche şi în deget. M-am zbătut şi am ajuns pe podea, iar atunci am observat că s-a rupt lama cuţitului. El a plecat după un alt cuţit şi eu am sărit pe geam”, a declarat Monica Maican. Tânăra spune că nu şi-a dat seama niciun moment ce are de gând iubitul ei să facă, chiar dacă înainte de a începe să o atace el i-a arătat biletul de rămas bun în care erau semnaţi amândoi. „Mi-a arătat un bilet de adio, scris de el, dar nu m-a pus pe gânduri pentru că nu era deloc nervos. Nu m-am gândit nicio secundă că vrea să mă omoare, chiar dacă era şi numele meu trecut pe acea foaie”, a declarat Monica Maican.

? PATRU LOVITURI DE CUŢIT ? În cursul zilei de ieri, la morga Cimitirului Central, medicii legişti în prezenţa procurorului de caz au efectuat necropsia lui Vasile Cristea şi au stabilit că acesta avea patru tăieturi de cuţit în zona gâtului. „Victima a decedat ca urmare a anemiei acute grave provocată de o hemoragie externă masivă prin secţionarea vaselor de sânge mari de la nivelul gâtului, respectiv jugulara din partea stângă şi carotida şi jugulară din partea dreaptă. Avea patru leziuni de violenţă care au fost produse prin înjunghiere cu un obiect înţepător şi avea caracteristicile unor leziuni autoprovocate. Urmărim pista că a vrut să-şi omoare concubina şi apoi să se sinucidă”, a declarat procurorul criminalist Zafer Sadâc.

? CLIPELE GROAZEI ? Amintim că, miercuri după-amiază, o femeie a sunat la 112 şi anunţa faptul că o persoană s-a aruncat de la primul etaj al unei clădiri, din cartierul Abator, iar un bărbat cu gâtul tăiat se află în camera de la fereastra căreia a plonjat tânăra. Monica Maican le-a spus anchetatorilor că a venit la concubinul ei, Vasile Cristea, de 25 de ani, să discute unele probleme şi bărbatul a atacat-o cu un cuţit. După ce a scăpat din mâinile agresorului, femeia a sărit pe geam, iar bărbatul şi-a tăiat gâtul cu un cuţit. Cei doi erau împreună de un an, iar în urma cu o săptămână tânăra se hotărâse să îl părăsească, din cauza bătăilor pe care acesta i le aplica zilnic, şi să se întoarcă la fostul soţ cu care avea împreună un copil de opt ani.