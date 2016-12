A scăpat de puşcărie deşi şi-a înjunghiat prietenul în gît

După aproape doi ani de judecată, un constănţean a fost condamnat, ieri, de Tribunalul Constanţa, la patru ani de închisoare cu suspendare pentru tentativă de omor. După aflarea sentinţei, procurorii au declarat apel şi procesul s-a mutat la Curtea de Apel Constanţa. Conform anchetatorilor, pe 17 august 2007, Erdin Cherim, de 60 ani, şi-a înjunghiat în gît prietenul din copilărie întrucît îl suspecta că i-ar fi furat din casă suma de 700 de lei. Victima, Faredin Iusein, le-a povestit oamenilor legii că în seara în care s-a petrecut agresiunea l-a văzut pe Erdin Cherim bînd într-o cîrciumă din cartierul constănţean Coiciu. Iusein ştia că amicul său nu are măsură şi pentru că se făcuse tîrziu, s-a hotărît să-l scoată pe Cherim din bar şi să-l ducă acasă. Planul i-a reuşit, însă doar pe jumătate: „Am apucat să-l conduc doar pînă în curtea lui. Acolo s-a răzgîndit şi mi-a spus că vrea să mai dea pe gît cîteva pahare. Mi-a cerut să vin cu el înapoi în bar. Pentru că nu l-am putut face să se răzgîndească, am mers cu el pînă la cîrciumă, dar nu am stat. L-am lăsat acolo şi eu m-am întors să-mi iau bicicleta de la el din curte. Apoi m-am dus acasă”. În jurul orelor 21.20, Faredin Iusein a primit vizita neaşteptată a prietenului său, care arăta şi mai cherchelit decît înainte. „Am ieşit în pragul casei pentru a vedea ce vrea. Cînd m-a văzut, a început să ţipe la mine să-i dau înapoi şapte milioane de lei vechi pe care zicea că îi furasem de la el din casă mai devreme. Uitase că nu mai are banii şi a venit ţintă la mine”, a povestit Faredin Iusein, care nu a văzut cuţitul de bucătărie pe care prietenul său îl ţinea în mînă. Totul s-a întîmplat într-o fracţiune de secundă. Erdin Cherim a făcut un pas spre el, a ridicat cuţitul şi l-a înjunghiat în gît, doborîndu-l la pămînt, după care a luat-o la fugă. „Nu am avut timp să reacţionez. Nu mă aşteptam la aşa ceva. Sîngele a început să ţîşnească, iar eu am strigat după fratele meu, care era în casă şi el mi-a legat în jurul gîtului un prosop şi a chemat ambulanţa”, a declarat victima. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a fost internat în Secţia de Terapie Intensivă cu diagnosticul „plagă înjunghiată regiunea laterală cervicală stîngă”. Starea lui de sănătate s-a stabilizat şi a fost externat după o scurtă perioadă. Iniţial, Cherim a fost arestat preventiv, însă ulterior magistraţii l-au pus în libertate.