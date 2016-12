A scăzut valoarea imobiliară a Casei Albe

Valoarea de piaţă a imobilului Casei Albe, care are 132 de încăperi, a scăzut în 2009 cu 5,1 procente, de la 308 milioane de dolari la 292,5 milioane de dolari, potrivit site-ului imobiliar Zillow. Cu un an înainte, valoarea sediului preşedinţiei americane a scăzut şi mai mult, cu aproximativ 24 de milioane de dolari, reprezentând 7,2% din valoarea iniţială. În aceeaşi perioadă, valoarea proprietăţilor în SUA a scăzut cu o medie de 11,9 procente, iar în 2009 această medie a fost de aproximativ cinci procente, estimează acest site, care evaluează valoarea imobilelor pe baza unor date publice. Concepută de un arhitect irlandez şi construită în 1792, Casa Albă, care s-a extins de-a lungul anilor, acoperă o suprafaţă de aproximativ 5.110 metri pătraţi, dintr-un teren total de aproximativ 7,2 hectare. Aceasta are 16 dormitoare, 35 de băi, trei bucătării, trei ascensoare, 28 de şeminee şi un buncăr subteran.

Într-un sondaj realizat în decembrie, site-ul Zillow a întrebat 2.000 de americani cu cine ar dori cel mai mult să fie vecini, iar 14% dintre aceştia au răspuns că ar dori să aibă ca vecini familia Obama. Pe al doilea loc, în acest sondaj, se află fostul guvernator al statului Alaska, Sarah Palin. Cei mai „răi” vecini, potrivit sondajului, ar fi Nadya Suleman, o femeie din California care a născut, în ianuarie 2009, octupleţi, urmată, la un scor strâns, de vedetele de televiziune Jon şi Kate Gosselin.