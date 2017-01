A spart două magazine într-o noapte

Un bărbat de 57 de ani a fost prins de poliţişti după ce a încercat să spargă două magazine într-o singură noapte. Patronii magazinului SC Group Prod SRL, din cartierul constănţean Palazu Mare au fost treziţi, în noaptea de joi spre vineri, de alarma unităţii alimentare. Cînd au ieşit din casă pentru a vedea ce s-a întîmplat, aceştia au observat că uşa magazinului avea butucul spart, iar doi bărbaţi se îndepărtau în fugă. Alarmaţi, ei au cerut ajutorul poliţiştilor. Ajunşi la faţa locului, oamenii legii au reuşit să-l prindă pe unul dintre făptaşi, în timp ce încerca să pătrundă într-un alt magazin, aflat la cîteva sute de metri depărtare. Dumitru Cristea, din Mihail Kogălnicenau le-a spus poliţiştilor că se întorcea de la o pomană şi pentru că ar fi fost băut, ar fi vrut doar să se sprijine de peretele magazinului lîngă care a fost găsit. "Eu am soţia plecată în Spania, fata este în Italia, nu am de ce să fur. Mă întorceam de la o verişoară, am văzut şi eu că a fugit unul pe lîngă mine, dar nu ştiu cine era şi nu ştiu nimic de nici un furt", a declarat Dumitru Cristea. Poliţiştii continuă cercetările, pentru a-l depista şi pe cel de-al doilea făptaş, Cristea fiind cercetat în liberate pentru tentativă de furt. Potrivit oamenilor legii, bărbatul a mai fost închis, pentru fapte asemănătoare.