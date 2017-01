A spart o casă şi a jefuit două femei

Lucrătorii Secţiei 3 Poliţie au reuşit, ieri, să dea de urma unui tînăr de 25 de ani, din Constanţa, care în perioada 29 mai – 3 iunie 2007, a comis două tîlhării şi un furt. Potrivit anchetatorilor, seria infracţiunilor săvîrşite de individ a început pe data de 29 mai, atunci cînd Sandu Oglindă a escaladat fereastra unui apartament situat la parterul unui bloc, a pătruns în locuinţă şi a furat două telefoane mobile, un Sony Ericsson W 630 I şi un Nokia 1101, în valoare totală de 800 de lei. Două zile mai tîrziu, pe 1 iunie, în jurul orelor 19.00, Oglindă a atacat-o pe o alee lăturalnică, pe constănţeanca Irina Culeţu, căreia i-a smuls din mînă un telefon mobil, în valoare de 900 de lei. Două zile mai tîrziu, individul a săvîrşit o tîlhărie identică. De data aceasta, victimă i-a căzut Eliza Izabela Ilie, de 35 de ani, căreia individul i-a smuls din mînă, în plină stradă, telefonul mobil, în timp ce femeia vorbea la aparat. Sandu Oglindă recunoaşte doar cele două tîlhării: „Am furat două telefoane de la două fete. Nu recunosc furtul din apartament. Am acţionat de fiecare dată din impuls, nu le-am pîndit pe femeile astea. Pe moment, mi-a venit ideea să le smulg telefoanele din mînă. Am mai făcut asemenea lucruri, pentru că trebuia să trăiesc. Nu am studii, am doar şcoala vieţii. Vindeam telefoanele bişniţarilor şi luam bani pe ele. Luam cam 150 de lei pe aparat”. Tînărul a fost reţinut pe bază de ordonanţă şi urmează ca astăzi să fie prezentat Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa, cu propunere de arestare preventivă.