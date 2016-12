A spintecat un cîine şi i-a băut sîngele

Gest de o cruzime incredibilă din partea unui bărbat, în vîrstă de 48 de ani, care a măcelărit un căţeluş de doar cîteva luni şi i-a băut sîngele sub privirile îngrozite ale martorilor. Terifiantele scene s-au petrecut în spatele blocului FA 18, situat pe bulevardul I.C. Brătianu, în apropierea Policlinicii Nr. 2, din Constanţa. Imaginile descrise de cei care au asistat la îngrozitoarea criză de furie a lui Gheorghe Adăscăliţei sînt cutremurătoare. Oamenii spun că ucigaşul a prins animalul de picioarele din spate şi l-a spintecat cu un cuţit. „Mai întîi i-a dat cu picioarele în cap. Apoi a început să îl trîntească cu capul de un zid pînă i-a sfărîmat craniul. După aceea a scos cuţitul şi i-a tăiat pur şi simplu burta. I-a scos măruntaiele şi le-a pus într-o cutie din plastic, a chemat ceilalţi cîini şi le-a dat să mănînce organele interne ale animalului. Este vorba despre un om al străzii care dormea pe aici”, povesteşte Liliana Cojocaru, în vîrstă de 39 de ani, din Constanţa. “Am auzit ţipetele disperate ale animalului şi am ieşit din magazin ca să văd ce se întîmplă. Atunci l-am văzut pe bărbatul acesta. Avea în mînă o sticlă de o jumătate de litru, plină cu sîngele căţelului, din care bea. Bea şi scuipa spre noi. Era foarte surescitat şi avea un cuţit în mînă, arma pe care a folosit-o pentru a ucide bietul cîine”, îşi aminteşte, încă şocată, Malvina L. “Primul instinct a fost, bineînţeles, să fug, dar un vecin de-al meu, în vîrstă de 70 de ani, a vrut să-l oprească pe acest individ şi m-am temut că va păţi ceva. Am sunat de mai multe ori la Poliţie, pînă a ajuns aici un echipaj. Poliţiştii şi jandarmii abia au reuşit să-l ţină pe bărbat”, a adăugat femeia. Oamenii spun că, în ultima perioadă, mai mulţi cîini care trăiau în apropierea blocului FA 18, au dispărut. “Ştiu că în spatele blocului erau două căţele care aveau vreo 15 pui. Cu timpul, aceştia au început să dispară”, spune Malvina L. “În urmă cu trei săptămîni am mai găsit un căţel mort, însă am crezut că a fost lovit de o maşină. Acum ştiu ce i s-a întîmplat”, a declarat Liliana Cojocaru. După ce au reuşit să-l imobilizeze, oamenii legii l-au escortat pe Gheorghe Adăscăliţei la sediul Secţiei 3, pentru audieri. “I-a fost întocmit dosar penal pentru cruzime faţă de animale. Urmează să fie cercetat în stare de libertate”, a declarat cms. şef Radu Ungureanu, şeful Poliţiei Municipiului Constanţa. Cei care trăiesc în zonă spun că se tem acum pentru siguranţa lor. “Dacă data viitoare ne atacă pe noi sau agresează un copil? Cine ne garantează nouă că aşa ceva nu se va întîmpla? Marţi seară, după incidentul de peste zi, l-am văzut pe aici. Venise ca să-şi ia lucrurile”, spune Malvina L.