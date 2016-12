A stat 12 ani cu un glonţ în cap, fără să ştie

O albaneză a stat 12 ani cu un glonţ sub pomete, fără să ştie, după ce a fost împuşcată în somn, în anul 1997. Mrike Rrucaj a afirmat că a fost împuşcată cînd Albania se confrunta cu anarhie şi haos, pe fondul manifestaţiilor împotriva jocurilor piramidale. În perioada respectivă, numeroşi albanezi trăgeau focuri de armă în aer, de furie. La spital, medicul i-a spus victimei că glonţul a trecut prin ea. “Eram plină de sînge şi am crezut că am murit”, şi-a amintit Mrike Rrucaj despre incidentul din 1997. “Doctorul de la spital mi-a spus că glonţul a ieşit şi doar mi-a curăţat rana. Aveam 28 de ani şi nu am simţit nimic timp de 12 ani”, a adăugat albaneza. Totuşi, în urmă cu o săptămînă, femeia a leşinat de durere cînd şi-a îndoit gîtul, iar o radiografie a arătat că avea sub unul dintre pomeţi un glonţ cu o lungime de 2,8 centimetri.

“Unicitatea acestui caz nu este operaţia, ci faptul că a stat cu glonţul în cap timp de 12 ani, fără să ştie”, a declarat Fatos Olldashi, neurochirurg în cadrul Spitalului Militar din Albania. Acesta nu şi-a criticat colegul că nu a fost mai atent în 1997, cînd au murit între 2.000 şi 3.000 de persoane. “Este uşor să judeci un doctor acum, dar situaţia era diferită în 1997. A crezut că glonţul a ieşit. Şi tratau persoanele rănite grav, nu pe cele care stăteau în picioare şi putea să discute cu ei”, a declarat neurochirurgul.