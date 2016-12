A stat cinci zile cu soţia moartă în casă

Un bărbat de 67 de ani, din Constanţa, a stat cu cadavrul soţiei sale în casă timp de aproape o săptămână. Descoperirea macabră a fost făcută de poştăriţa care venise să-i aducă femeii pensia şi a văzut-o pe aceasta că zace fără suflare în pat. După ce şi-a revenit din şoc, poştăriţa a sunat la 112. Oamenii legii spun că Stana Badea, de 72 de ani, din Constanţa, era moartă de aproximativ o săptămână. „Eu m-am dus să îi dau banii şi soţul mi-a zis că doarme. Era cu faţa în jos, i-am pus mâna pe ceafă, i-am văzut picioarele vineţii şi atunci mi-am dat seama că e moartă. M-am blocat, nu am mai ştiut ce să fac şi am fugit. Cred că l-am şi dărâmat pe soţul ei când am fugit, pentru că m-am speriat foarte tare. Am ieşit din casă şi am sunat la poliţie. Când m-am întors cu poliţia, am bătut la uşă, iar când a văzut poliţia, bărbatul nu a mai vrut să deschidă“, a declarat factorul poştal Liliana Găină. Lucrătorii Secţiei 5 Poliţie Constanţa s-au deplasat la adresa respectivă şi au găsit-o pe bătrână întinsă pe o canapea, cu faţa în jos, corpul acesteia fiind într-o avansată stare de putrefacţie. În imobil, poliţiştii l-au găsit pe soţul femeii, care se afla într-o avansată stare de ebrietate şi care le-a declarat oamenilor legii că soţia lui a murit în urmă cu cinci zile. Vecinii familiei Badea, care locuiesc pe aleea Albatros, numărul 8, din Constanţa, spun că singura care lua pensie era Stana Badea şi că cei 900 de lei erau cheltuiţi pe băutură. „Cereau mereu bani de la vecini, că pensia o terminau repede, pentru că beau amândoi cot la cot. Se mai şi băteau din când în când. Câteodată nici nu puteam să dorm, căci dacă stau perete în perete cu ei, auzeam scandal, dar nu mă duceam niciodată“, a declarat Maria Găureanu, o vecină de-a soţilor Badea. La examinarea cadavrului, oamenii legii nu au descoperit urme de violenţă pe corpul femeii. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Morga Cimitirului Central, pentru efectuarea necropsiei şi pentru a stabili cu exactitate cauza decesului. Soţul femeii, Gheorghe Badea, a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa întrucât personalul medical de la ambulanţă a constatat că prezintă etilism acut.