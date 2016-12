A stat cu o pensă în abdomen... şase ani!

În seara de 17 spre 18 decembrie, o echipă de medici chirurgici, condusă de şeful Clinicii Chirurgie II, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, prof. univ. dr. Vasile Sârbu, a depistat în abdomenul unei paciente, Maria P., de 53 de ani, din Techirghiol, o pensă chirurgicală. Femeia, care a suferit şase intervenţii chirurgicale, a ajuns în stare gravă la spital, acuzând dureri abdominale violente. S-a intervenit imediat în cazul pacientei, în contextul istoricului său. Ea a fost de urgenţă dusă în sala de operaţii, după ce i-a fost stabilit diagnosticul de infarct enteromezenteric (necroză a intestinului consecutivă unei obstrucţii vasculare), care a dus şi la producerea ocluziei intestinale. Pacienta a fost supusă tratamentului chirurgical prin care s-a trecut la rezecţia segmentelor de intestin necrozate (pe o suprafaţă de 25 cm), pentru restabilirea permeabilităţii arteriale. “Am făcut tot posibilul pentru a salva pacienta”, a declarat prof. univ. dr. Sârbu. Femeia a suferit ultima intervenţie chirurgicală în luna octombrie a acestui an, însă atunci a fost vorba doar despre o eventraţie (un defect de cicatrizare după o intervenţie chirurgicală). “Atunci am lucrat doar la suprafaţă, nu a fost nevoie să desfacem abdomenul, să lucrăm în profunzime, intervenţie pentru care nu este nevoie de pensă chirurgicală”, a explicat profesorul. Potrivit unor surse medicale, în Clinica de Chirurgie II, condusă de prof. univ. dr. Vasile Sârbu, nu se foloseşte acel tip de pensă ce a fost găsit în abdomenul femeii. “Pensa am găsit-o undeva înspre bazin şi nu a afectat cu nimic starea de sănătate a femeii. Problema cu care ea a ajuns la spital a fost alta: infarctul enteromezenteric”, spune şeful Clinicii. În anul 2003, femeia a suferit o operaţie de fibrom, apărînd ipoteza ca acea pensă să fi fost uitată atunci.

CONSILIU MEDICAL. Pe 23 decembrie se va întruni Consiliul Medical al SCJU, tocmai pentru a fi scos din arhivă întreg istoricul pacientei, cu lux de amănunte, a anunţat conducerea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ. Potrivit purtătorului de cuvînt al SCJU, dr. Florian Stoian, după ce vor fi analizate toate situaţiile, vor fi anunţate primele rezultate în acest caz. Cât priveşte starea de sănătate a femeii, medicii sunt rezervaţi, în contextul diagnosticului grav stabilit în urma investigaţiilor medicale la care a fost supusă, pentru care corpul străin metalic ce a fost extras din corpul femeii nu se face vinovat, potrivit specialiştilor.