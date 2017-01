A străbătut întreaga ţară să-şi ajute fiica

Nu există limite atunci când vine vorba de sacrificiile pe care sunt dispuşi să le facă părinţii pentru a-şi ajuta copiii. O demonstrează Cornel Fuiorea, de 40 de ani, din comuna Vedea, judeţul Argeş, care a străbătut întreaga ţară pentru a-şi ajuta fiica, pe Loredana, în vârstă de numai 11 ani. „Pe 19 noiembrie, fetiţa mea a fost diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică. Nu a dat niciun semn de boală până atunci. Era veselă şi vioaie”, povesteşte Cornel. Loredana s-a plâns, la început, de dureri foarte puternice de cap. Cornel îşi aminteşte că, a doua zi după ce au început durerile de cap, pielea fetei s-a înroşit. În urma analizelor, medicii au dat groaznicul diagnostic. Fata a fost internată la Institutul Clinic Fundeni, Clinica de Pediatrie, unde a început tratamentul cu citostatice. „Pe 24 decembrie a împlinit 11 ani. I-am adus tortul în salonul de spital şi acolo şi-a serbat ziua”, spune Cornel. Din păcate, tratamentul nu a funcţionat, din cauza medicamentelor fetiţa intrând în şoc anafilactic. În acel moment, singura salvare a fetiţei era într-o clinică din Italia. Pe 30 decembrie, Loredana, împreună cu mama ei, Maria, au plecat în Italia, la Clinica San Matteo din Pavia (localitate situată în apropiere de Milano). Acolo, fetiţa a început, din nou, un tratament cu citostatice şi, până în prezent, starea ei evoluează în bine.

150.000 DE EURO, COSTUL UNEI VIEŢI. Din fericire, mulţumită Fundaţiei italiene Agal, cele două nu trebuie să-şi facă griji în legătură cu cazarea. „Pe perioada cât face chimioterapia, Loredana şi mama ei stau în spital. După ce termină tratamentul stau într-o casă mobilată şi utilată complet, pusă la dispoziţie de reprezentanţii Fundaţiei Agal”, spune tatăl fetiţei. Tratamentul cu citostatice este asigurat de formularul E 112. Părinţii au însă nevoie de 150.000 de euro pentru efectuarea operaţiei de transplant de măduvă, singura procedură prin care fetiţa lor se va putea însănătoşi. Pentru a reuşi să facă rost de aceşti bani, Cornel a străbătut întreaga ţară. „Am mers în fiecare judeţ şi am vorbit cu presa şi cu oameni de afaceri şi am cerut ajutor. Nu sunt obişnuit să cer bani dar, în această situaţie, nu am altă soluţie, iar pentru fetiţa mea aş face orice”, mai spune bărbatul. Până în prezent, a reuşit să strângă aproximativ 94.000 de euro. Crede în generozitatea semenilor săi şi este convins că, în curând, îşi va putea aduce fetiţa acasă, unde o aşteaptă surorile ei, Mihaela şi Daniela. Cei care doresc să o ajute pe Loredana pot suna (numai din reţeaua Romtelecom), la numerele de telefon 0900.900.510 (tarif/apel 10 euro), 0900.900.514 (tarif/apel 5 euro) şi 0900.900.512 (tarif/apel 2 euro) sau pot dona în conturile deschise la BCR RO72RNCB0022046835660005 (pentru lei), RO45RNCB0022046835660006 (pentru euro), RO23RNCB0022046835660014 (pentru lire sterline), la BRD -RO97BRDE030SV86549080300 (pentru lei), RO85BRDE030SV86549320300 (pentru euro) sau la ING în conturile RO32INGB0000999901830531 (pentru lei) şi RO25INGB0000999901832694 (pentru euro).