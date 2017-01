A stropit o farmacistă cu benzină și a amenințat că îi dă foc!

22:11:52 / 07 Octombrie 2016

poate ne ajuta presa

nu-i de mirare ca se intampla astfel de orori. grupuri de drogati isi fac veacul intreaga zi in zona BL. A7, vis-a-vis de carciuma Ares fosta Privighetoarea, consumand droguri, ce-i transforma in adevarati zombie, din cauza carora ne este teama de a mai lasa copiii la joaca. desi a fost solicitata in repetate randuri, Politia nu face nimic. speram ca macar acest episod sa fie semnalul de alarma in care autoritatile sa curete acest paradis al drogatilor, numit km4-5.