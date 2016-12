A sunat clopoţelul! Reîncepe experimentul Funeriu!

Şcoli fără autorizaţie sanitară, un număr din ce în ce mai mic de elevi, profesori nevoiţi să ia ore în plus pentru a acoperi deficitul din sistem şi părinţi împovăraţi de cheltuieli, deşi Educaţia ar trebui să fie gratuită, aşa ar putea fi caracterizat, pe scurt, noul an şcolar. Peste trei milioane de elevi din întreaga ţară au participat, ieri, la festivităţile organizate cu ocazia deschiderii oficiale a anului şcolar 2011-2012. Printre aceştia s-au numărat şi elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa, care a împlinit 100 de ani de la transformarea în liceu. „Pe 1 septembrie 1911, Gimnaziul clasic de băieţi primea hârtia ministerială prin care era desemnat liceu”, a spus directorul unităţii de învăţământ, prof. Vasile Nicoară.

UNUL DINTRE CEI MAI CUNOSCUŢI ABSOLVENŢI AI CNMB A FOST ŞI PRESTIGIOSUL DOCTOR ALEXANDRU PESAMOSCA, „ÎNGERUL COPIILOR”, CARE A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ LA ÎNCEPUTUL ACESTEI LUNI.

Directorul CNMB i-a îndemnat pe elevi să fie „oameni între oameni” şi să fie cei mai buni la învăţătură. „Voi sunteţi chemaţi să învăţaţi pentru voi, pentru părinţii voştri şi pentru viitorul ţării”, a mai spus prof. Vasile Nicoară

RECUNOAŞTERE PENTRU DASCĂLI În cadrul festivităţii de deschidere a anului şcolar, profesorul de fizică Ion Băraru din cadrul CNMB a primit, din partea conducerii unităţii de învăţământ, „Diploma de onoare” pentru rezultatele excepţionale obţinute de elevii coordonaţi de el care au participat la competiţiile internaţionale organizate de centrele NASA din Houston şi Ames. În ultimii ani, echipele mirciste s-au întors cu nenumărate premii de la competiţiile NASA, transformând CNMB într-un „satelit” al NASA. Printre cei care au luat cuvântul s-a numărat şi viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău, absolvent al unităţii de învăţământ constănţene. „Între aceşti pereţi am învăţat să vorbesc liber, să gândesc liber şi să trăiesc liber. Acest liceu duce numele Constanţei pe glob. NASA ne va ajuta să îl ducem şi în spaţiu”, a spus Decebal Făgădău.

EMOŢII PENTRU BOBOCI Dacă pentru elevii mai mari începutul anului şcolar reprezintă doar o formalitate, pentru micuţii abia intraţi în clasa I, ziua de ieri a fost plină de emoţii. Strâns lipiţi de părinţi, sau dimpotrivă, curajoşi şi abia aşteptând să-şi cunoască noii colegi, bobocii Şcolii Generale „Ferdinand” (nr. 43) din Constanţa au aşteptat cu sufletul la gură terminarea festivităţii şi intrarea în clase. În anul şcolar trecut, unitatea de învăţământ s-a remarcat prin numărul impresionant de proiecte derulate, finanţate din fonduri internaţionale şi naţionale. „Proiectele în care dascălii noştri s-au implicat au făcut cunoscut peste hotare numele şcolii noastre. Le sunt recunoscătoare pentru acest lucru şi, deopotrivă, sper ca tânăra generaţie de elevi să poarte mai departe renumele unităţii noastre de învăţământ şi să ne mândrim cu ei”, a declarat, la festivitatea de deschidere, directorul Şcolii nr. 43, prof. Georgeta Ioniţă. Dascălii au fost la fel de emoţionaţi ca elevii, începerea anului şcolar reprezentând, implicit, şi pentru ei, noi provocări. „Deşi am mulţi ani de experienţă, resimt întotdeauna emoţia primului an de şcoală. Noi poveşti de spus şi de aflat, noi încercări, personalităţi diferite, provocări, toate acestea reprezintă melanjul minunat al noului început. Aşa ne menţinem, noi, dascălii, în formă”, a declarat inst. Maricica Grigoraş, „dirijorul” clasei I B din cadrul Şcolii „Ferdinand”.

Pentru Şcoala particulară Spectrum din Constanţa, anul şcolar 2011-2012 înseamnă mutarea în casă nouă pentru ciclul gimnazial. „Începând cu acest an, atât copiii de la grădiniţă, cât şi cei din clasele I-VIII vor învăţa în aceeaşi clădire. Până acum, clasele V-VIII au funcţionat în sediul Liceului Internaţional de Informatică”, a declarat consilierul de imagine al unităţii de învăţământ, Georgiana Bordei.

PĂRINŢII, IMPLICAŢI ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL Prezent la deschiderea anului şcolar la unităţile de învăţământ din Bucureşti, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, s-a făcut de râs neştiind cine a scris imnul de stat şi a uitat de faptul că, de la numirea în funcţie, nu a făcut altceva decât să desconsidere cadrele didactice, scoţându-le vinovate pentru toate neregulile din Educaţia românească. În discursul său, demnitarul a mulţumit cadrelor didactice (?): „Cadrele didactice sunt pregătite să lucreze cu părinţii. Mulţumesc pentru ceea ce au făcut anul trecut, dar şi de-a lungul timpului, Ministerul Educaţiei vă este alături”. Dacă afirmaţia ministrului este sinceră, atunci trebuie menţionat că Ministerul Educaţiei are un mod ciudat de a fi alături de dascăli. În ultimii ani, salariile personalului didactic şi auxiliar au fost tăiate, oficial, cu 25% (neoficial, cu tot cu sporuri şi prime, scăderea a fost chiar şi de 50%). De asemenea, au fost reduse posturi, iar foarte mulţi profesori buni, cu rezultate deosebite, au ales să plece din sistem pentru o slujbă mai bine plătită. Inevitabil, locurile lor au fost ocupate de cadre didactice mai puţin pregătite. De altfel, rezultatele din acest an de la titularizare au scos la iveală faptul că absolvenţii de calitate ai facultăţilor nu s-au mai prezentat pentru a ocupa un post în învăţământ. Şi atunci, mai este de mirare de ce, de la an la an, rezultatele elevilor la examenele naţionale sunt tot mai slabe?

ABSENŢELE, RAPORTATE LUNAR Deşi începerea anului şcolar a găsit, ca de fiecre dată, sute de unităţi de învăţământ fără autorizaţii sanitare de funcţionare, reprezentanţii Ministerului Educaţiei vor ca, începând cu acest an şcolar, elevii şi profesorii să aibă legitimaţii cu care vor ponta intrarea şi ieşirea din şcoală, toate absenţele acestora fiind raportate lunar la minister. Potrivit secretarului de stat Oana Badea, fiecare unitate de învăţământ va avea propriul sistem de pontaj. „Ministerul nu se ocupă de aceste legitimaţii. Este un sistem de pontaj foarte simplu şi foarte ieftin”, a spus secretarul de stat Oana Badea. Cât de ieftină poate fi achiziţionarea unui astfel de sistem pentru o şcoală din mediul rural care nu a reuşit nici măcar să facă grupuri sanitare corespunzătoare secolului în care trăim, elevii fiind nevoiţi să apeleze la haznaua din curtea unităţii de învăţământ? Măsura face parte din strategia Ministerului Educaţiei, de reducere a absenteismului începând din anul şcolar 2011-2012. Este greu de crezut, însă, că elevii care nu au dat doi bani pe absenţele trecute în catalog se vor speria, acum, de cele înregistrate de un sistem electronic.

MESAJ ÎN CONTRADICŢIE CU REALITATEA PORTOCALIE Premierul Emil Boc a declarat, în cadrul mesajului transmis profesorilor, elevilor şi părinţilor cu ocazia noului an şcolar, că cel mai important pentru elevi este să înveţe, pentru a putea intra la o facultate şi a obţine o slujbă bine plătită. Din păcate, în România de astăzi, locurile de muncă pentru absolvenţii de studii superioare sunt foarte puţine. În plus, în domenii precum învăţământ, medicină, administraţie publică etc., în ciuda pregătirii lor (toţi cei care ocupă astfel de posturi au terminat cel puţin ciclul licenţial), angajaţii au salarii care abia le ajung să supravieţuiască.

La nivel naţional, peste trei milioane de elevi au început ieri şcoala, la nivelul judeţului Constanţa fiind 110.000.