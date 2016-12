A traversat înot Canalul Mânecii, pentru „Cumințenia Pământului“

Petroșeneanul Avram Iancu a reușit să traverseze înot Canalul Mânecii, doar în slip și cască, fără să poarte costum de neopren, la capătul unui efort continuu de aproape 18 ore ce s-a încheiat în cursul nopții de luni spre marți.

Perfomanța bibliotecarului din Petroșani s-a materializat la a patra încercare, după ce la încercările anterioare din ultimii doi ani a fost nevoit să abandoneze din cauza valurilor și a condițiilor meteo care i-ar fi pus viața în pericol.

'În 7 august 2014 deveneam primul român care a atacat apele înghețate ale Canalului Mânecii, în mod oficial și după reguli, stabilind o premieră pentru România. (...) Ieri (luni, n.r.) s-a dat bătălia finală! Am câștigat! - după 62 de km parcurși și aproape 18 ore de chin fizic, dar mai ales psihic, cum n-am mai trăit niciodată, am răpus bestia (Canalul Mânecii, n.r.). (...) După ce unicul drapel al României a arborat tot timpul pe catargul ambarcațiunii, ducându-l în Franța, mă bucur să revin în România, țara unde m-am născut (la Petroșani), crescut, țara pe care n-o voi părăsi niciodată, țara pentru care lupt, muncesc, și pe care o voi construi cu umila mea contribuție, alături de ceilalți români. Nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu, care mi-a îngăduit izbânda. Trăiască România!', a scris Avram Iancu, marți, pe pagina sa de socializare.

Sportivul a anunțat că prin gestul său dorește să se implice și în campania de strângere de fonduri declanșată la nivel național pentru achiziția operei lui Brâncuși, "Cumințenia Pământului".