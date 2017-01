A treia arestare în cazul accidentului industrial din Ungaria

Poliţia maghiară a interogat, luni, o a treia persoană în legătură cu accidentul industrial produs pe data de 4 octombrie, în vestul Ungariei, unde mai multe sate au fost inundate de o scurgere de noroi roşu toxic, în urma unei avarii la rezervorul de reziduuri al unei uzine de alumină. Suspecta, Jozsefne F., era responsabilă cu protecţia mediului şi activitatea de laborator în cadrul Hungarian Aluminium (MAL) Ltd, deţinătorul uzinei, potrivit unei declaraţii a poliţiei. Între timp, reprezentanţi ai MAL Ltd s-au întâlnit cu cei ai locuitorilor din satele vecine care au fost grav afectate de scurgerea de noroi toxic, ce a acoperit o suprafaţă de circa 40 de kilometri pătraţi. Unul dintre proprietarii MAL Ltd a indicat deja că firma oferă compensaţii de 1,5 miliarde de forinţi, 7,5 milioane de euro, celor afectaţi de accident. Aceşti bani vor fi plătiţi în decurs de cinci ani.

Premierul Viktor Orban a declarat că oricine va fi găsit vinovat de neglijenţă sau responsabil într-un fel de acest dezastru va suporta cele mai dure consecinţe posibile. Directorul MAL Ltd, Zoltan Bakonyi, a fost arestat şi interogat săptămâna trecută. A fost eliberat după două zile, deoarece tribunalul a respins cererea poliţiei de arest preventiv, considerând insuficiente dovezile în această etapă a anchetei. Nouă persoane au murit şi peste 120 au avut nevoie de spitalizare după ce un milion de metri cubi de noroi toxic s-au scurs de la rezervorul de deşeuri al uzinei de alumină din Ajka, vestul Ungariei.