A treia înfrîngere consecutivă pentru CVM Tomis

Club Volei Municipal Tomis Constanţa nu a reuşit nici sîmbătă, la Buzău, să-şi revină din prelungita criză de formă pe care o traversează. Nou promovata Constam a produs surpriza etapei a 15-a a Diviziei A1 la volei masculin, cîştigînd nesperat în faţa campioanei României, cu scorul de 3-2! „Nu mai ştiu ce să cred! Eşecul cu Steaua am zis că a fost un accident nefericit, în Polonia echipa gazdă s-a montat mai bine pe teren propriu, dar după meciul de la Buzău, chiar nu ştiu ce să mai cred”, a declarat Bulent Cadîr, team-manager CVM Tomis Constanţa.

Campionii, de nerecunoscut în partida de la Buzău

Într-adevăr, a treia înfrîngere consecutivă în opt zile a produs consternare atît în rîndul suporterilor, cît şi al conducerii echipei din Constanţa, care nu şi-a revenit după eşecurile înregistrate cu Steaua şi Domex Czestochowa. Un meci care în mod normal nu ar fi trebuit să le pună probleme campionilor s-a transformat într-un adevărat coşmar. După un început echilibrat, gazdele au preluat iniţiativa şi s-au distanţat la 16-10 şi 22-14, cîştigînd setul cu un incredibil 25-17. Tomis a părut să-şi revină din şoc, s-a aflat la conducere în majoritatea setului secund, însă a comis greşeli impardonabile în momentul în care avea 23-21 şi setul s-a terminat cu 26-24 pentru buzoieni! Constănţenii au abordat setul al treilea cu Daivison titular şi cu o tactică nouă, cuvîntul de ordine fiind forţarea serviciului. Schimbarea de atitudine a dat roade, iar parţialele următoare au fost cîştigate clar de campioni, scor 25-19 şi 25-16. Lucrurile păreau să revină la normal: jocul oaspeţilor părea cel din luna decembrie, cu servicii precise, atacuri fără speranţă şi chiar cu blocaje, capitol aproape inexistent în primele două acte. A fost însă doar un foc de paie, pentru că formaţia de pe Litoral a cedat din nou ritmul în tie-break, deşi a condus cu 3-0 şi 4-1. Impulsionaţi de un public fierbinte şi devotat, buzoienii au revenit graţie blocajului şi s-au distanţat la un incredibil 14-9. Tomis a salvat trei mingi de meci, dar asta a fost tot, pentru că Ilieş a trimis în fileu al treilea serviciu consecutiv şi gazdele au cîştigat ultimul set cu 15-12. „Am jucat bine, iar Constanţa nu a putut să treacă peste ultimele două înfrîngeri. Ne-am bătut cu ei şi am crezut în şansa noastră; ei au valoare mai mare, însă noi ne-am dăruit mai mult şi am cîştigat”, a declarat constănţeanul Răzvan Parpală, coordonatorul formaţiei buzoiene. „Pentru mine nu contează aşa de mult faptul că am bătut pe Constanţa, cît acela că am cîştigat în faţa campioanei”, a mai spus voleibalistul format la CSS 1 Constanţa.

Au evoluat - Constam (antrenor Marian Boldişteanu): Parpală - Dorojan, Apostu, Afloarei, D. Pavel, Mititelu şi libero: Ţîrlea (au mai jucat: Oprea, Grigore şi Ene); CVM Tomis (antrenori Stelio De Rocco şi Massimiliano Giaccardi): Ilieş - Erkan, Hein, Ivkovic, Meyer, Ashlei şi libero: Tănăsescu (au mai jucat: Toronyai, Yankov, Voinea, Began şi Daivison). Au arbitrat: Gheorghe Dumitru (Baia Mare) şi Ovidiu Iliescu (Braşov).

Iată şi celelalte rezultate din etapa a 15-a: Remat Zalău - Steaua Bucureşti 0-3; VCM Rm. Sărat - U. Cluj 3-1; Explorări Baia Mare - VCM Piatra Neamţ 2-3; Phoenix Şimleul Silvaniei - Unirea Dej 3-1; Dinamo Bucureşti - LAPI Dej 3-0 (jucat în devans).

Joi seară, la Constanţa, returul cu Domex Czestochowa

Afectaţi de această înfrîngere, rezultatul fiind practic cea mai mare surpriză din acest campionat, voleibaliştii constănţeni au rămas stană de piatră la finalul partidei, nevenindu-le să creadă că au putut pierde un meci care le era la îndemînă şi trebuia cîştigat cu 3-0! Ei au refuzat să acorde interviuri după joc, singurul care a fost de acord să ofere explicaţii despre această serie neagră a echipei fiind antrenorul principal Stelio De Rocco, după ce a ţinut o scurtă şedinţă în vestiar. “Nu ne simţim prea bine în acest moment, după a treia înfrîngere la rînd. Cred că echipa este puţin obosită, fizic şi mental, după ce jucătorii au tras tare la antrenamente şi au avut parte de multe călătorii obositoare în ultima săptămînă. În plus, cîţiva dintre ei se resimt după accidentări şi nu au avut timp să se refacă.” Antrenorul canadian a admis faptul că jocul echipei sale a scăzut mult în comparaţie cu luna trecută. “Le-am spus jucătorilor că înfrîngerile fac parte din sport şi că nu trebuie să dezarmăm, ci să strîngem rîndurile şi să ne revenim. Acum sîntem supăraţi cu toţii, dar nu vreau atmosferă negativă în vestiar, ci să rămînem pozitivi, pentru că sezonul este lung şi încă mai sînt şanse de a îndeplini obiectivele clubului. Avem de jucat un meci foarte important joi seară şi vreau ca echipa să se regrupeze pentru a ne reveni la forma din luna decembrie.” Într-adevăr, jucătorii constănţeni trebuie să treacă rapid peste acest blocaj psihic, pentru că timpul nu are răbdare: joi, la Constanţa, vine Domex Czestochowa, pentru returul din sferturile de finală ale Cupei CEV. “Ţin să fac un apel public spectatorilor constănţeni: vă rog să veniţi joi la sală şi să ne susţineţi, pentru că veţi vedea o echipă Tomis care va lupta pînă la capăt pentru calificare!”, a spus De Rocco.

