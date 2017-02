A treia seară de proteste la Constanța

06:18:31 / 03 Februarie 2017

Protestatar indarjit

Ce e la moda si de ..bon ton..,selfie,pantaloni rupti , etc. si nu in ultimul rand protestul " pasnic " cu multe fac uri si mata,de altfel si folosirea de " scuturi umane " ..copii !.La minus multe grade si la ore de la 21.00 in sus copii aia trebuiau dusi la culcare..Proyectia copilului doarme n bocanci..