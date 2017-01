A treia serie de absolvenţi ai cursului EMPRETEC şi-a primit diplomele

Conducerea Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Constanţa a organizat, ieri, festivitatea de înmînare a certificatelor de absolvire a celei de-a treia serii de cursanţi EMPRETEC din Constanţa. Cursurile pentru dezvoltarea antreprenorilor derulate de Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC) prin OTIMMC s-au derulat în perioada 26 martie-3 aprilie 2007 şi fac parte din “Programul internaţional pentru Dezvoltarea Competenţelor Antreprenoriale şi a Aptitudinilor Manageriale - Empretec“. În deschiderea manifestării, directorul executiv al OTIMMC, Dumitru Nancu, a declarat că “programul identifică antreprenori de succes, le asigură pregătire cu scopul de a le sublinia comportamentul antreprenorial şi aptitudinile manageriale, asistenţă în alcătuirea unui plan de afaceri şi în accesarea finanţărilor pentru afacerile lor, îi ajută în formarea şi dezvoltarea legăturilor de afaceri“.

Empretec este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor. Programul se desfăşoară sub egida United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) şi este operaţional în peste 30 de ţări din America de Nord, America de Sud, Africa, Asia şi Orientul Mijlociu. “Competenţele antreprenoriale şi antreprenoriatul este privit în lumea întreagă ca o locomotivă a unei dezvoltări durabile, de noi locuri de muncă şi de valoare adăugată. Cînd vorbim de o dezvoltare durabilă, trebuie să avem în vedere, în primul rînd, antreprenoriatul”, a adăugat Nancu. În opinia sa, scopul cursului a fost, în cele 10 zle, de a identifica nevoi nesatisfăcute, de a identifica resursele subutilizate în Constanţa şi, lucrul cel mai important, oportunităţile pe care le are Constanţa. În acest brain-storming de zece zile au fost descoperite 14 modalităţi de a crea afaceri. Ca o noutate pentru acest an, ANIMMC şi-a propus introducerea antreprenoriatului în şcoli. Potrivit lui Nancu, acest curs este singurul care se bazează pe cele zece componente antreprenoriale: “Este un workshop, care îţi exploatează capacitatea de a fi antreprenor”.

La rîndul său, directorul programului EMPRETEC, Raluca Ciupitu Istrate, a precizat că un atelier de lucru este destul de dificil, însă şi-a exprimat speranţa că absolvenţii vor disemina infomaţia şi colegilor, prietenilor sau rudelor, pentru a avea cît mai mulţi absolvenţi în viitor. Programul funcţionează în România din 2002, iar de atunci l-au absolvit aproape 600 de persoane. El constă în organizarea a două ateliere de lucru: unul de teorie care se derulează pe parcursul a 9 zile, şi al doilea de 5 zile destinat dezvoltării capacităţii manageriale. “Selecţia este destul de dură, întrucît numai cei care demonstrează abilităţi, competente intră într-un astfel de program. Se speră ca după finalizarea acestui atelier de lucru cine nu are o afacere să o înfiinţeze, iar cine are, să o dezvolte”, a încheiat Nancu. Constanţa se situează pe locul doi, după Bucureşti, în ceea ce priveşte rata de absorbţie în cele 13 programe derulate de ANIMMC. Potrivit lui Nancu, rata de absorbţie la nivelul judeţului Constanţa, este de aprox. 21%, în condiţiile în care numărul IMM-urilor raportat la mia de locuitori este de 18-20, iar în Bucureşti de 43.