A treia victorie consecutivă pentru FC Farul

Renăscută după o serie de rezultate negative în startul returului, FC Farul a bifat sâmbătă a treia victorie consecutivă şi a părăsit zona locurilor retrogradabile din clasamentul Seriei I a Ligii a II-a. Constănţenii s-au impus clar în derbyul suferinţei cu Chindia Tîrgovişte, scor 4-1, pe teren propriu, în etapa a 26-a, şi au şanse mari să evite retrogradarea. Partida a început perfect pentru gazde, care au deschis rapid scorul, S. Chiţu finalizând un contraatac rapid, după ce a driblat şi portarul advers. Contrar cursului jocului, oaspeţii au restabilit egalitatea în min. 22, când Honciu a trimis un trasor direct la vinclu. În plus, la faza golului, portarul Vlad Neagu, intrat cu patru minute mai devreme în locul lui G. Curcă, accidentat, s-a lovit violent cu faţa de stâlpul din stânga porţii sale. Timp de zece minute, medicul Farului, împreună cu echipajul de la ambulanţă, i-au acordat goalkeeperului constănţean primul ajutor. Comoţionat, cu dinţii din faţă sparţi şi cu buza inferioară crăpată, portarul în vârstă de 23 de ani a ales să continue partida, ţinând cont că altfel ar fi trebuit să intre între buturi un jucător de câmp, cel mai probabil Buzea. Dâmboviţenii au încercat să speculeze momentul, dar mingea trimisă de Mihăescu a lovit bara, apoi a ricoşat la Băluţă, care a trimis peste poartă din 6 metri. După pauză, constănţenii au pus din nou stăpânire pe joc şi S. Chiţu şi-a adus echipa în avantaj, trimiţând din careul mic, după o lovitură de colţ executată de Ivanovici. După trei minute, acelaşi Ivanovici a croşetat pe partea dreaptă doi adversari, l-a servit perfect pe Călinţaru, care a reluat în plasă. Meciul părea să se încingă în min. 70, când Buzea a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe galbene, dar centralul Dragoş Istrate a restabilit egalitatea numerică, acordându-i al doilea galben lui I. Şerban, în min. 83. Conturile au fost închise definitiv în penultimul minut de joc, când Băjan a prins o “torpilă” de la 30 de metri, direct sub transversală. “A fost un meci extrem de greu, iar scorul este prea mare faţă de realitatea din teren. Această victorie eroică ne creşte şansele de a evita retrogradarea cu 50 la sută, dar mai avem de luptat. Este excelent pentru moralul jucătorilor că am ieşit din zona retrogradantă, dar nu am rezolvat încă nimic”, a spus antrenorul Ion Răuţă.

Au evoluat echipele - Farul (antrenor Ion Răuţă): G. Curcă (18 V. Neagu) - Băjan, Buzea, I. Popescu, Niţescu - Ivanovici, Săceanu (71 Ţabără), B. Nicola, Sg. Popescu, Călinţaru - S. Chiţu (90 Igiroşanu); Chindia (antrenor Silviu Dumitrescu): Perianu - C. Dinu, Şeran, Costache, Buşu - I. Şerban, Mihăescu (76 Cherchez), Honciu, Băluţă – Văduva (61 R. Dobre), Verdeş (45 Voduţ). Arbitri: Dragoş Istrate (Bucureşti) - Marius Cristian Marchidanu (Brăila) şi Marian Truţă (Şirineasa). Marcatori: S. Chiţu 5, 61, Călinţaru 64, Băjan 89 / Honciu 22. Cartonaşe galbene: Buzea 2, Nicola / I. Şerban 2, Băluţă. Cartonaşe roşii: Buzea 70 / I. Şerban 83.

La finalul întâlnirii, peste 100 de suporteri, însoţiţi de o parte dintre jucători au participat la un miting desfăşurat în faţa sediului firmelor fostului patron al clubului, Gheorghe Bosînceanu, căruia i-au cerut încă o dată să renunţe la suma de un milion de dolari pe care o are de recuperat de la gruparea de pe litoral.